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القضاء يمنح ترامب فترة إرجاء مؤقتة في محاكمته المدنية

10/8/2023 3:23:25 AM
(MENAFN- Al-Anbaa) منح القضاء في نيويورك الرئيس الأميركي السابق دونالد ترامب فترة إرجاء مؤقتة في إطار محاكمته المدنية التي بدأت الاثنين بتهمة الاحتيال، وعلقت حاليا التفكيك الجزئي لإمبراطورية العقارات التابعة له في نيويورك.
وفي حكم أصدرته محكمة استئناف في نيويورك، ونشرته الصحافة القضائية، رفضت المحكمة وقف المحاكمة، لكنها قررت «تعليق تنفيذ إلغاء التراخيص التجارية» ومصادرة شركات عائلة ترامب.
ويعد هذا انتصارا جزئيا للرئيس السابق الذي حصل بذلك على فترة إرجاء موقتة فيما يتعلق بالتفكيك الجزئي لمجموعته العقارية التي أمر بها القاضي إنغورون الأسبوع الماضي.
واستمع زميله، قاضي الاستئناف بيتر مولتون إلى محامي ترامب وممثلي المدعية العامة لولاية نيويورك ليتيشيا جيمس التي تطالب بتعويضات قدرها 250 مليون دولار.
ونقلت قناة «إيه بي سي» عن كريستوفر كيسي، أحد المدافعين عن دونالد ترامب، قوله إن الإمبراطورية العقارية «مملوكة لترامب وهو يسيطر عليها» وإنه بمجرد حلها، ستحل «الفوضى».
في المقابل، قالت جودي فال، ممثلة المدعية العامة ليتيشيا جيمس، إنه «لا يوجد إطلاقا أي أساس قانوني لتعليق المحاكمة موقتا».
من جهة أخرى، نفى الرئيس الأميركي السابق أن يكون قد شارك معلومات سرية تتعلق بغواصات نووية أميركية مع رجل أعمال أسترالي بعيد مغادرته البيت الأبيض، نافيا بذلك معلومات أوردها عدد من وسائل الإعلام.
وكانت قناة «إيه بي سي نيوز» وصحيفة «نيويورك تايمز» قد ذكرتا أن ترامب تشارك قبيل مغادرته البيت الأبيض معلومات سرية حول غواصات نووية أميركية مع رجل أعمال أسترالي.
ونقلتا عن مصادر لم تسمهما أن ذلك حصل في أبريل 2021 في مقر إقامة الرئيس السابق في مارالاغو بفلوريدا، وهو ناد ينتمي إليه أيضا الأسترالي أنتوني برات.
ووصف ترامب ما أوردته الوسيلتان الإعلاميتان بأنه «سخيف»، وقال إن «هذه القصص الكاذبة ينقلها مدعون فاسدون يحاولون التدخل في الانتخابات الرئاسية لعام 2024»، من دون أن يقدم أدلة.
من ناحية أخرى، تنازل الرئيس الأميركي السابق عن الدعوى التي رفعها على محاميه السابق مايكل كوهين الذي أصبح شاهد إثبات في القضية التي سيحاكم في اطارها أمام قضاء ولاية نيويورك في 2024.
وقالت دانيا بيري محامية كوهين «بدلا من الاضطرار إلى الإدلاء بشهادته أمامي الاثنين تخلى دونالد ترامب طوعا عن دعواه القضائية للحصول على تعويض قدره 500 مليون دولار من موكلنا مايكل كوهين».
وقال مايكل كوهين «إن تنازل ترامب الجبان يمثل نهاية محاولته الأخيرة لإقناعي بعدم تقديم شهادة صادقة ضده».

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