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اضطرابات في الإكوادور بعد مقتل سجناء متهمين بقتل مرشح رئاسي

10/8/2023 3:23:25 AM
(MENAFN- Al-Anbaa) شهدت الإكوادور أمس حالة من الفوضى بعد مقتل سبعة سجناء كولومبيين متهمين باغتيال المرشح الرئاسي الوسطي فرناندو فيلافيسينسيو في أغسطس.
ولقي ستة من السجناء مصرعهم خلال «اضطرابات» في سجن في غواياكيل في جنوب غرب البلاد، وأعلنت السلطات أن سجينا سابعا «على صلة» بالاغتيال قتل في سجن في كيتو.
وأعلن الرئيس اليميني غييرمو لاسو الذي كان يقوم برحلة خاصة إلى نيويورك وكان من المتوقع أن يصل إلى كوريا الجنوبية امس في زيارة رسمية، على موقع «إكس» أنه سيعود على الفور إلى الإكوادور، حيث دعا إلى اجتماع لكبار المسؤولين الأمنيين، وقال «لا تواطؤ ولا إخفاء. هنا ستعرف الحقيقة».
وقتل النائب فرناندو فيلافيسينسيو، وهو صحافي سابق يبلغ من العمر 59 عاما وكان أحد المرشحين للجولة الأولى من الانتخابات الرئاسية، بالرصاص على يد مجموعة من القتلة بعد تجمع انتخابي في كيتو في 9 أغسطس، قبل أحد عشر يوما من الانتخابات.
وألقي القبض على ستة كولومبيين من أصحاب السوابق الخطيرة في حالة تلبس، وقتل آخر على يد الحراس الشخصيين للمرشح. وفي المجمل، ألقي القبض على حوالى عشرة أشخاص خلال التحقيق الذي أعقب ذلك.
وقالت إدارة السجن في بيان إن الأشخاص الستة الذين قتلوا في سجن غواياس 1 في غواياكيل «هم من الجنسية الكولومبية واتهموا باغتيال المرشح الرئاسي السابق فرناندو فيلافيسينسيو».
وأفادت النيابة العامة عبر منصة «إكس» انه بعد الاضطرابات التي حدثت، يعتزم أفراد عسكريون متخصصون دخول الجناح 7 من سجن غواياس 1، المكان الذي أفيد بأن أعمال العنف انطلقت منه، وذلك «للسيطرة على الوضع».
وأعلنت النيابة العامة مقتل سجين سابع في سجن «إل إنكا» في كيتو.
وأوضحت سلطات السجن في بيان أن المعتقل على غرار القتلى الستة في غواياكيل، كان «على صلة» باغتيال فيلافيسينسيو. ولم تتضح ظروف موته.

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