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روسيا منظومة سارمات النووية الجديدة جاهزة للقتال

10/8/2023 3:23:25 AM
(MENAFN- Al-Anbaa) قالت وزارة الدفاع الروسية امس إن الوزير سيرغي شويغو تفقد مراحل تصنيع منظومة سارمات الجديدة للصواريخ النووية العابرة للقارات، والتي من المقرر أن تدخل الخدمة قريبا. وأكد شويغو التصريحات التي أدلى بها الرئيس فلاديمير بوتين في وقت سابق أن الصواريخ الروسية، التي تطلق من منصات تحت الأرض تعرف باسم الصوامع، أصبحت جاهزة للدفع بها في القتال، لكن توقيت البيان زاد من حدة الخطاب النووي الروسي وسط توتر العلاقات مع الغرب بخصوص الحرب في أوكرانيا.
ونقل عن شويغو قوله إن هذه الصواريخ الباليستية العابرة للقارات والبعيدة المدى التي يتوقع أن يبدأ تسليمها قريبا إلى الجيش الروسي، ستصبح «الأساس للمجموعة البرية التابعة لقوات الصواريخ الإستراتيجية الروسية».
وزار شويغو موقع إنتاج هذه الصواريخ التي وصفها الكرملين بأنها «لا تقهر»، خلال تفقده مصنع كراسماش العسكري في كراسنويارسك في سيبيريا، بحسب الجيش.
وقال بوتين قبل أيام إن روسيا اختبرت بنجاح صاروخ بوريفيستنيك الذي يعمل بالطاقة النووية والقادر على حمل أسلحة نووية ويصل مداه إلى عدة آلاف من الأميال.
والصاروخ «سارمات» الذي أطلق عليه المحللون الغربيون اسم «سيتان 2» (الشيطان 2)، قادر على حمل رؤوس نووية متعددة. وهو من صواريخ الجيل الجديد الروسية.
في غضون ذلك، قال السفير الروسي لدى الولايات المتحدة أناتولي أنتونوف، إن إعلان واشنطن طرد اثنين من الديبلوماسيين الروس، ردا على طرد مماثل لديبلوماسيين أميركيين، ليس إلا «انتقاما تافها».
وقال في بيان نشره على تليغرام: «في الواقع، إنه انتقام تافه»، مؤكدا أنه لم يتم تقديم «أي حجة» من الجانب الأميركي بشأن أسباب هذا الطرد. وأضاف: «هذا لا يشرف الديبلوماسية الأميركية».

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