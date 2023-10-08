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عسكريو النيجر يخفضون الميزانية والقوات الفرنسية تبدأ الانسحاب غدا

10/8/2023 3:23:24 AM
(MENAFN- Al-Anbaa) أعلنت المجموعة العسكرية الحاكمة في النيجر عن اقتطاعات كبيرة في الميزانية لهذا العام بسبب العقوبات الدولية المفروضة على البلاد منذ استيلاء العسكريين على السلطة في انقلاب قبل شهرين ونيف.
وجاء في بيان للمجموعة العسكرية تمت تلاوته على التلفزيون الرسمي أن «النيجر تواجه عقوبات قاسية تفرضها المنظمات الدولية والإقليمية». وأشار البيان إلى أن هذه العقوبات «أدت إلى تراجع كبير في الإيرادات».
وأوضح البيان أن ميزانية العام 2023 خفضت بنحو 40% إلى 1.98 تريليون فرنك أفريقي (3.2 مليارات دولار) من 3.3 تريليونات فرنك.
وكان محمد الأمين زين، رئيس الوزراء الذي عينته المجموعة العسكرية، قد نبه إلى أن الميزانية ستكون تقشفية، مع إعطاء الأولوية لضمان الأموال اللازمة للأمن ودفع رواتب موظفي الخدمة المدنية.
وتعتمد البلاد، وهي واحدة من أفقر دول العالم، بشكل كبير على المساعدات الخارجية لدعم السكان البالغ عددهم 25 مليون نسمة، لكن هذا الدعم تضاءل منذ أن أطاح عسكريون بالرئيس محمد بازوم في 26 يوليو.
الى ذلك، أعلن المجلس العسكري أن رحيل القوات الفرنسية المقرر أن يبدأ غدا سيتم بـ«كل أمان» و«تحت حراسة الجيش النيجري».
وقال المجلس في بيان تلي عبر التلفزيون إن «اجتماعا تنسيقيا» عقد بين مسؤولين عسكريين فرنسيين ونيجريين في زيندر «للاتفاق على طرق انسحاب القوات الفرنسية المتمركزة في النيجر، مع هدف مشترك يتمثل في فك الارتباط بشكل منسق وجيد وإتمامه قبل الأول من يناير 2024».
وقد أنشئت خلية تنسيق «لتسهيل عمليات فك الارتباط المستقبلية وتنسيقها والتأكد من أنها ستتم في أمان تام تحت حراسة القوات المسلحة النيجرية».
وستبدأ التحركات الأولى مع «مغادرة الدفعة الأولى من الجنود والمعدات من النيجر إلى فرنسا».
وكان المجلس العسكري النيجري ذكر أن الجنود الفرنسيين الـ400 المتمركزين في ولام سيغادرون أولا.

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