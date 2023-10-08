دعوات دولية للوقف الفوري للتصعيد بين الفلسطينيين والإسرائيليين

MENAFN - Al-Anbaa) دعت المملكة العربية السعودية الى الوقف الفوري للتصعيد بين الفلسطينيين والإسرائيليين، وطالبتهم بضبط النفس وحماية المدنيين.وقالت وزارة الخارجية السعودية في بيان أوردته وكالة الأنباء السعودية الرسمية «واس»: «تتابع المملكة عن كثب تطورات الأوضاع غير المسبوقة بين عدد من الفصائل الفلسطينية وقوات الاحتلال الإسرائيلي، مما نتج عنها ارتفاع مستوى العنف الدائر في عدد من الجبهات هناك».وأضافت الوزارة: «تذكر المملكة بتحذيراتها المتكررة من مخاطر انفجار الأوضاع نتيجة استمرار الاحتلال وحرمان الشعب الفلسطيني من حقوقه المشروعة وتكرار الاستفزازات الممنهجة ضد مقدساته».وجددت المملكة دعوة المجتمع الدولي للاضطلاع بمسؤولياته وتفعيل عملية سلمية ذات مصداقية تفضي إلى حل الدولتين بما يحقق الأمن والسلم في المنطقة ويحمي المدنيين.وحـمّــلـــــت وزارة الخارجية القطرية في بيان «إسرائيل وحدها مسؤولية التصعيد بسبب انتهاكاتها المستمرة لحقوق الشعب الفلسطيني». وأضافت أن قطر تدعو «جميع الأطراف إلى وقف التصعيد والتهدئة وممارسة أقصى درجات ضبط النفس».كما نقلت وكالة الأنباء الإماراتية (وام) عن وزارة الخارجية قولها «الإمارات تدعو إلى ممارسة أقصى درجات ضبط النفس، والوقف الفوري لإطلاق النار لتجنب التداعيات الخطيرة».ونقلت وكالة الأنباء العمانية عن بيان رسمي قوله «على المجتمع الدولي التدخل الفوري لوقف التصعيد الجاري والاحتكام إلى قواعد القانون الدولي».وأكدت وزارة الخارجية البحرينية أن المملكة تتابع بقلق تطورات الأوضاع في قطاع غزة، ودعت في بيان جميع الأطراف إلى ضبط النفس والتهدئة والوقف الفوري للتصعيد حفاظا على الأرواح والممتلكات.وحذرت الوزارة من أن استمرار القتال ستكون له تأثيرات سلبية على الأمن والاستقرار في المنطقة، والجهود الرامية إلى إحلال السلام العادل والدائم في منطقة الشرق الأوسط، وطالبت المجتمع الدولي بالاضطلاع بمسؤولياته والعمل على وقف الاقتتال بين الطرفين وحماية المدنيين وفقا للقانون الدولي الإنساني، والدفع بجهود العملية السلمية، وإقامة الدولة الفلسطينية وفق حل الدولتين وقرارات الشرعية الدولية.من جهتها، حذرت مصر من «عواقب وخيمة» لتصعيد التوتر بين إسرائيل والفلسطينيين.ودعت وزارة الخارجية المصرية في بيان إلى «ممارسة أقصى درجات ضبط النفس وتجنب تعريض المدنيين للمزيد من المخاطر».وأجرى وزير الخارجية المصري سامح شكري اتصالا هاتفيا بمسؤول السياسة الخارجية في الاتحاد الأوروبي جوزيب بوريل لمناقشة التطورات بين الإسرائيليين والفلسطينيين، مشيرا إلى أنه يتعين على الجانبين ممارسة ضبط النفس لتجنب أي مخاطر وخيمة.من جهته، قال مبعوث الأمم المتحدة للسلام في الشرق الأوسط تور وينيسلاند «هذه هاوية خطيرة، وأناشد الجميع التراجع عن حافة الهاوية».وقال مفوض الأمم المتحدة السامي لحقوق الإنسان فولكر تورك «إن لهذا الهجوم تأثيرا مروعا على المدنيين الإسرائيليين.. ويجب ألا يكون المدنيون هدفا للهجوم على الإطلاق».وقال وزير الدفاع الأميركي لويد أوستن في بيان «ستعمل وزارة الدفاع على ضمان حصول إسرائيل على ما تحتاجه للدفاع عن نفسها وحماية المدنيين».وحض الرئيس التركي رجب طيب أردوغان إسرائيل والفلسطينيين على «التصرف بعقلانية»، داعيا إلى «الابتعاد عن الأعمال الانفعالية التي تصعد التوتر».وقال رحيم صفوي مستشار الزعيم الأعلى في إيران علي خامنئي: «نهنئ المجاهدين الفلسطينيين وسنقف إلى جانبهم حتى تحرير فلسطين والقدس الشريف»، بحسب ما نقلت عنه وكالة أنباء الطلبة الإيرانية شبه الرسمية (إيسنا).وندد الاتحاد الأوروبي وعدد من العواصم الأوروبية وأوكرانيا بالهجوم الذي نفذته حركة حماس على المستوطنات الإسرائيلية، مؤكدة دعمها لتل أبيب، فيما دعت موسكو إلى «ضبط النفس»، فقد أدانت رئيسة المفوضية الأوروبية أورسولا فون دير لايين «بلا لبس» الهجوم الفلسطيني، مؤكدة «حق إسرائيل في الدفاع عن نفسها».وقال مسؤول السياسة الخارجية في التكتل جوزيب بوريل: «ندين بشكل لا لبس فيه هجمات حماس. يجب أن يتوقف هذا العنف المروع على الفور. فالإرهاب والعنف لا يحلان شيئا»، مضيفا ان «الاتحاد الأوروبي يعرب عن تضامنه مع إسرائيل في هذه الأوقات الصعبة».كما ندد رئيس المجلس الأوروبي شارل ميشال بهذه «الهجمات العشوائية على إسرائيل وشعبها»، مدينا «الترهيب والعنف ضد مدنيين أبرياء».بدورها، دعت روسيا الطرفـيـــن الإسرائيلــــي والفلسطيني إلى «ضبط النفس»، وقال موفد الكرملين للشرق الأوسط وأفريقيا نائب وزير الخارجية ميخائيل بوغدانوف: «إننا على اتصال مع الجميع، مع الإسرائيليين والفلسطينيين والعرب»، مضيفا بحسب ما نقلت عنه وكالة أنباء «إنترفاكس»، «بالطبع، ندعو على الدوام إلى ضبط النفس».وفي سياق متصل، أدان الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون «بشدة الهجمات الإرهابية التي تستهدف إسرائيل»، معربا عبر منصة «إكس» عن «تضامني الكامل مع الضحايا وعائلاتها وأقربائها».كما أدانت الخارجية الفرنسية «بحزم شديد الهجمات الإرهابية الجارية ضد إسرائيل وشعبها»، مؤكدة «رفضها المطلق للإرهاب وتمسكها بأمن إسرائيل».كذلك أدانت لندن «بدون لبس هجمات حماس المروعة على المدنيين الإسرائيليين». وكتب وزير الخارجية جيمس كليفرلي على منصة «إكس» أن «المملكة المتحدة ستساند على الدوام حق إسرائيل في الدفاع عن نفسها».وأكدت وزيرة الخارجية الألمانية أنالينا بيربوك إدانة برلين «الهجمات الإرهابية من غزة ضد إسرائيل»، مؤكدة أن ألمانيا «تتضامن تماما» مع إسرائيل و«الحق الذي يضمنه لها القانون الدولي في الدفاع عن نفسها ضد الإرهاب».وأكدت وزارة الخارجية الأوكرانية «دعمها لإسرائيل في حقها في الدفاع عن نفسها وشعبها».أعربت عن قلقها البالغ حيال تطورات الأحداث الأخيرةالكويت: على المجتمع الدولي الاضطلاع بمسؤولياته وإيقاف العنف الدائرعبرت وزارة الخارجية عن قلق الكويت البالغ حيال تطورات الأحداث الأخيرة والتصعيد الحاصل في قطاع غزة والأراضي الفلسطينية المحتلة التي جاءت نتيجة لاستمرار الانتهاكات والاعتداءات السافرة التي ارتكبتها سلطات الاحتلال الإسرائيلي ضد الشعب الفلسطيني الشقيق.وأكدت الوزارة في بيان لها دعوة الكويت للمجتمع الدولي ولاسيما مجلس الأمن للاضطلاع بمسؤولياته وإيقاف العنف الدائر وتوفير الحماية للشعب الفلسطيني الشقيق وإنهاء ممارسات سلطات الاحتلال الاستفزازية خاصة الانتهاكات المستمرة لحرمة المسجد الأقصى المبارك وسياسة التوسع الاستيطاني.كما أكدت على موقف الكويت الثابت والمبدئي في الوقوف إلى جانب الشعب الفلسطيني الشقيق ومساندته وصولا إلى حصوله على كامل حقوقه‏، وأهمها دولته المستقلة على حدود 1967 وعاصمتها القدس الشرقية، محذرة من أن استمرار دائرة العنف دون إيقافها وردع المتسببين بها من شأنه تقويض جهود السلام وحل الدولتين.طهبوب: عدم التزام إسرائيل بقرارات الشرعية الدولية دمّر عملية السلامأسامة دياب

السفير الفلسطيني رامي طهبوب

قال السفير الفلسطيني لدى البلاد رامي طهبوب ان بلاده حذرت مرارا وتكرارا من عواقب انسداد الأفق السياسي وعدم تمكين الشعب الفلسطيني من حقه المشروع في تقرير مصيره ودولته.كما حذرت أيضا من عواقب الاستفزازات والاعتداءات اليومية واستمرار إرهاب المستوطنين وقوات الاحتلال، والاقتحامات للمسجد الأقصى والأماكن المقدسة المسيحية والإسلامية. وأضاف طهبوب، في تصريحات صحافية، ان ما يوفر الأمن والاستقرار والسلام في المنطقة، هو إنهاء الاحتلال الإسرائيلي عن أرض دولة فلسطين بعاصمتها القدس الشرقية على خطوط 1967، والاعتراف بحق الشعب في الاستقلال والسيادة.ولفت إلى إن تحلل إسرائيل من الاتفاقيات الموقعة وعدم الالتزام بقرارات الشرعية الدولية أديا إلى تدمير عملية السلام، وغياب حل للقضية الفلسطينية بعد 75 عاما من المعاناة والتشرد، مشيرا إلى ان مواصلة سياسة ازدواجية المعايير وصمت المجتمع الدولي على الممارسات الاجرامية والعنصرية لقوات الاحتلال الاسرائيلي ضد الشعب الفلسطيني واستمرار الظلم والقهر الذي يتعرض له الشعب الفلسطيني، السبب وراء تفجر الاوضاع وغياب السلام والامن في المنطقة، فالسلام يحتاج الى العدل والحرية والاستقلال لأبناء شعبنا الفلسطيني وعودة اللاجئين وتطبيق قرارات الشرعية الدولية كاملة.وأكد طهبوب ان الرئيس الفلسطيني محمود عباس اصدر تعليماته الى الجهات الرسمية الفلسطينية بتوفير الحماية لأبناء الشعب الفلسطيني خلال ترؤسه اجتماعا طارئا للقيادة الفلسطينية.وأضاف ان الرئيس عباس قد شدد على حق الشعب الفلسطيني في الدفاع عن نفسه في مواجهة إرهاب المستوطنين وقوات الاحتلال، كما وجه بتوفير كل ما يلزم من اجل تعزيز صمود أبناء شعبنا في وجه جرائم الاحتلال ومستوطنيه.