إلى من يهمه الأمر

(MENAFN
- Al-Anbaa) تم إقرار الدوام المرن من قبل ديوان الخدمة المدنية على جميع الموظفين في مختلف الجهات الحكومية لتسهيل وصولهم الى مقار أعمالهم وأيضا تنظيم مواعيد بدء الدراسة لطلبة المدارس، وفي موازاة ذلك أعدت وزارة الداخلية الخطط المناسبة واستنفر قطاع المرور جهوده في عمليات التنظيم، وإن كانت هناك بعض الازدحامات فإن الأمر يتطلب أيضا تكثيف التواجد الأمني وفرض هيبة القانون في وجه المخالفين الذين يتعمدون اختلاق الفوضى المرورية.
هناك من لا يلتزم بالقواعد المرورية، على سبيل المثال في الدورات نجد الأولوية لمن سبق من السائقين في مخالفة صريحة للنظم، وكذلك الحال بالنسبة للطرق السريعة نجد أن هناك بعض المخارج ذات المسار الواحد أصبحت ثلاثة مسارات بسبب هؤلاء المخالفين، مما ساهم ذلك في عرقلة الحركة المرورية والتسبب في الازدحام، إضافة الى حالة بعض الطرق التي تخلق الفوضى المرورية، والحوادث.
وزارة الداخلية ممثلة في الادارة العامة للمرور حددت كذلك موعدا لدخول الشاحنات خلال أوقات محددة، ولكن مع الأسف نجد معظمهم غير ملتزم بذلك، وخلال أوقات الحظر نجدهم في الطرق يسابقون الموظفين بسرعة هائلة دون احترام للقانون الذي نظم آلية مرورهم في تلك الطرق، ولذلك ندعو المرور إلى تكثيف الدوريات خلال الفترة الصباحية على الطرق السريعة لرصد ومحاسبة هؤلاء المخالفين.
أخيرا يجب إعادة النظر في العقوبات والغرامات الخاصة بالمخالفات المرورية والعمل على تغليظها ومضاعفة قيمتها نظرا لزيادة الحوادث التي تشهدها الشوارع بسبب استهتار ورعونة البعض الذين لا يحترمون القانون.
تغليظ العقوبات سيفرض على هؤلاء احترام القانون، لذلك بات من الضروري الإسراع في تعديل قانون المرور من أجل الحفاظ على أرواح الناس، ومنا الى من يهمه الأمر.
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