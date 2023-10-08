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إلى من يهمه الأمر

10/8/2023 3:23:24 AM
(MENAFN- Al-Anbaa) تم إقرار الدوام المرن من قبل ديوان الخدمة المدنية على جميع الموظفين في مختلف الجهات الحكومية لتسهيل وصولهم الى مقار أعمالهم وأيضا تنظيم مواعيد بدء الدراسة لطلبة المدارس، وفي موازاة ذلك أعدت وزارة الداخلية الخطط المناسبة واستنفر قطاع المرور جهوده في عمليات التنظيم، وإن كانت هناك بعض الازدحامات فإن الأمر يتطلب أيضا تكثيف التواجد الأمني وفرض هيبة القانون في وجه المخالفين الذين يتعمدون اختلاق الفوضى المرورية.
هناك من لا يلتزم بالقواعد المرورية، على سبيل المثال في الدورات نجد الأولوية لمن سبق من السائقين في مخالفة صريحة للنظم، وكذلك الحال بالنسبة للطرق السريعة نجد أن هناك بعض المخارج ذات المسار الواحد أصبحت ثلاثة مسارات بسبب هؤلاء المخالفين، مما ساهم ذلك في عرقلة الحركة المرورية والتسبب في الازدحام، إضافة الى حالة بعض الطرق التي تخلق الفوضى المرورية، والحوادث.
وزارة الداخلية ممثلة في الادارة العامة للمرور حددت كذلك موعدا لدخول الشاحنات خلال أوقات محددة، ولكن مع الأسف نجد معظمهم غير ملتزم بذلك، وخلال أوقات الحظر نجدهم في الطرق يسابقون الموظفين بسرعة هائلة دون احترام للقانون الذي نظم آلية مرورهم في تلك الطرق، ولذلك ندعو المرور إلى تكثيف الدوريات خلال الفترة الصباحية على الطرق السريعة لرصد ومحاسبة هؤلاء المخالفين.
أخيرا يجب إعادة النظر في العقوبات والغرامات الخاصة بالمخالفات المرورية والعمل على تغليظها ومضاعفة قيمتها نظرا لزيادة الحوادث التي تشهدها الشوارع بسبب استهتار ورعونة البعض الذين لا يحترمون القانون.
تغليظ العقوبات سيفرض على هؤلاء احترام القانون، لذلك بات من الضروري الإسراع في تعديل قانون المرور من أجل الحفاظ على أرواح الناس، ومنا الى من يهمه الأمر.

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