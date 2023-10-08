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مستشارون عالميون

10/8/2023 3:23:24 AM
(MENAFN- Al-Anbaa) سنوات تلو السنوات تمضي على وطني الحبيب يزداد فيها حنيننا إلى عصر «درة الخليج» ويتعاظم خلالها التعطش إلى تحقيق التنمية بالشكل المطلوب الذي يجلب لهذا البلد النهضة التي يستحق.
وهناك الكثير من الحلول البسيطة التي يمكنها أن تصنع لنا في بلادنا عجائب المعجزات. مما نحتاج اليه باختصار حتى نحقق نهضتنا المنشودة هو استقدام نخب مميزة من المستشارين العالميين من دول العالم المتقدم، يكونون على أعلى مستوى من العلم والمعرفة والخبرات المتراكمة، تنوط بهم مهمة وضع مواصفات لمشاريعنا الوطنية، وتوكل إليهم عملية الإشراف الشامل على تنفيذها منذ دراسة الجدوى والتخطيط، وحتى الانتهاء منها والتسليم، لنرى وترى الأجيال القادمة أنماطا عصرية أكثر حداثة، وتعود لدولتنا الأبية إطلالتها البهية على بحر الخليج العربي متموضعة بكل فخر في أعلى القائمة.
إننا نحتاج إلى وجود مستشارين أفذاذ على رأس مشاريع تنميتنا وفي مقدمة نهضتنا، فما المانع أن يكون لدينا مستشارون من اليابان على رأس مشاريع المدن الإسكانية، ومستشارون من المملكة المتحدة في الأمن السيبراني والمعلوماتية، وآخرون من فنلندا وسنغافورة في هندسة المدارس والتعليم والدراسات الجامعية؟ وتخيلوا أن نستعين بكبار المهندسين والمستشارين الأتراك الذين تمرسوا برفع الجسور في السماء وحفر الأنفاق تحت الماء، وبآخرين وآخرين في الصحة والترفيه والتخطيط والتنظيم وفي كل مناحي الحياة.
إن مجرد الدردشة بهذا المقترح في الأوساط المعنية من شأنه أن يعطي لنا جرعة زائدة من التفاؤل حيال مستقبل بلدنا ونهضته، فضلا عما يمكن أن يحققه المضي قدما في بحث هذا الأمر ومناقشته من أجل تنفيذه، ومن ثم نرى مشاريعنا قد نفذت بالمواصفات المطلوبة بلا أخطاء، لتبقى متماسكة لـ 50 سنة وليس لـ 5 سنوات.
إن مواطنينا ومقيمينا وزوارنا يتوقون إلى رؤية شوارعنا في أحسن حال بلا أي تكسير، وفي نفس الوقت يحدوهم الأمل في أن تتكرر لدينا التجارب المبهرة عندما يقرأون عن جسر تم إنجازه في الصين خلال شهرين، وعن نفق تحت ماء البحر بين قارتي آسيا وأوروبا حفروه وعمروه خلال 3 سنوات، أو عن جسر معلق على البحر بين مدينتي إسطنبول وبورصة أنجز في ألف يوم.
لن أجحف وزراء الأشغال حقهم، فقد اجتهد الكثير منهم في رفع مستوى البنى التحتية وعلاج أي مشكلات بالشوارع، ومنهم من جاب شرق الأرض وغربها لحل مشكلة الإسفلت، وتبين لهم حجم التكلفة لاستقدام شركات متخصصة، إننا نقدر ذلك، لكن لابد أن نعي حاجتنا إلى وجود مستشارين مخضرمين في تخصصاتهم على رأس تنفيذ مشاريع الدولة، والإشراف على تنفيذها من قبل الشركات المحلية وأخواتها الخليجية، وفي الوقت نفسه ينوط بهؤلاء المستشارين تدريب الكوادر الكويتية، لتخريجهم بنفس الخبرات والمهارات والإبداعات التي نحتاج اليها بسواعد محلية، وبذلك تدور العجلة وتظهر براعم التنمية والتجديد والتطوير.
إن توجيه بوصلة النهضة في الاتجاه الصحيح يبدأ من الأسطر الأولى من هذه المقالة، وبذلك ستعود لدولتنا الأبية إطلالتها البهية بمعونة ربانية، ولن يكون عصيا بإذن الله أن نرى مظاهر هذا البهاء في كل شارع ووزارة ومستشفى ومدرسة.. فشدوا الهمة يا أصحاب الهمة وأعيدوا البهجة الى الأمة.. ولا أقول إلا وفقكم الله لحمل الأمانة بكل اقتدار.

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