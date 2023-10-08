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محاكاة الروبوتات

10/8/2023 3:23:24 AM
(MENAFN- Al-Anbaa) ونحن في خضم حقبة التكنولوجيا والثورة الإلكترونية التي صاحبتها ثورة الذكاء الاصطناعي، تراجع لدينا الشغف لاقتناء الكتب التي تطرح القضايا الفكرية والاجتماعية والإنسانية.
مما يدل على أن هناك أبعادا حياتية أخرى تفوقت على الأنواع التقليدية من العلوم الإنسانية، والاجتماعية، بل أصبحنا في حقبة تحاكي ثورة الذكاء الاصطناعي في ظل تراجع لاحترام قيمة الوجود الإنساني لتصبح أغلب الحلول للأزمات والمسائل والقضايا مستهلكة لا تواكب الزخم العلمي والاقتصادي الجديد، يعكس ذلك غياب القيم الاجتماعية، وعدم الوعي بما تعنيه الحداثة من حداثة، لذلك نجد المكتبات تزخر بالبحوث العلمية التي من شأنها محاكاة الروبوتات والآلات والتي ظاهريا، تبتكر من أجل راحة الإنسان بالمقابل ستحل مكان الفرد، ومن هنا هذه الكتب لا تخدم النواحي المعنوية المجتمعية، بل تسير الإنسان لتعزيز فكرة البقاء والتي تعتبر نزعة فردية بامتياز.
إن فكرة الأنا أو النرجسية ليست حديثة على النفس البشرية، بل موجودة هذه النوعيات من البشر على مر الدهور، فأصبح المثقف في حالة تناقض فيما يملكه من ثوابت فكرية وفيما يتماشى مع زمنه، «ثورة الذكاء الاصطناعي» والخيال العلمي وغيرهما.
إن هذه الثورات الحديثة نقلة اقتصادية نوعية للمجتمعات والأفراد، فعندما يريد المثقف العربي طرح قضية إنسانية أو اجتماعية، وصفت الحلول بأنها ترقيعية وغير مجزية لمثل تلك القضايا المتعلقة بحياة الإنسان، وكأن الفكرة أن تحاكي مجتمعا إنسانيا اصطناعيا وليس حقيقيا، ومن هنا يتمركز الفكر الوحدوي ونزعات الأنانية الفردية.
دعونا نعترف بأن لكل حقبة من الزمان مثقفين يسخرون أقلامهم لرصد التقلبات الإنسانية والاجتماعية إلا أن تلك الكتب والمقالات إذا حاكت الإنسان وحده وجدنا العزوف لأن الاهتمام أصبح منصبا على التغيير في حياة المثقف، لذلك لا أبالغ إذا قلت إن الجيل الصاعد يريد «حقبة من الإثارة في خلق وتعليم ما هو بعيد عن العاطفة الإنسانية والاجتماعية، من خلال الأدوات الاصطناعية».
فمثلا، كتاب يحكي عن ثورة الأجنة الاصطناعية يباع أكثر بأضعاف المرات عن كتاب يحكي عن مشروعية الإجهاض، أو أساليب التربية.
الترويج والدعاية للكتب التي تعزز الأنا والنزعات الفردية، من أول ما يبعد المثقف أحيانا عن اقتناء الكتب الفكرية والاجتماعية والنقدية.
ناهيك عن التمويل لمثل هذه الكتب للمؤسسات الناشرة وتوظيفها في أفلام الخيال العلمي، مما يجعل الفرد المثقف متلقيا، وغالبا ما يكون البحث عن هذه الأسرار، أو محاكاتها عقليا وتحمل مخاوفها وآثارها نجدها من خلال السلوك الإنساني، لتصبح المادة النقدية الفكرية في مراحل متأخرة من الاهتمام الثقافي الاجتماعي.
وعليه فإن الدعاية والترويج للكتابة الخاصة بالعلوم التي تعنى بالذكاء الاصطناعي هي الأولى ليس عربيا فقط بل أيضا عالميا.
والتمويل أيضا لصنع هذه الأفكار عبر السينما والدراما جعل من قضايانا الاجتماعية والفكرية مواد عفى عليها الزمان بل أيضا فقدت المجتمعات الإيمان بحلها في المدى القريب، وأصبحت الحلول في الفكر الاجتماعي مغيبة.

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