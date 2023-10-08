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حافة الانهيار

10/8/2023 3:23:24 AM
(MENAFN- Al-Anbaa) عندما نتحدث عن القيمة الإنسانية علينا أن نعلم أنها من أسمى القيم التي أعز الله بها خلقه، كما تطرق لها ديننا الإسلامي كثيرا، سواء بالقرآن الكريم أو السنة النبوية الشريفة في رقي قيمة الإنسان.
فأن تعرف قيمة نفسك، يعني أن تقدر قيمة وجودك في الحياة وتدرك معناه، وتعطي نفسك ما تستحق من التقدير والاحترام، ولا تنزل عند صغائر الأمور، وضع لها ضوابط ومعايير تسمح لك بالتحرك بحرية دون المساس بحدود الآخرين.
لا تقلل من قيمة نفسك تحت أي ظرف كان، واجعل نفسك عزيزة عليك، فقيمة نفسك هي محور كرامتك وإن ضاعت تأكد أنك ستصبح مشردا بين التعالي والإقصاء والضياع، فتلك من اهم مقومات عزة النفس...كما لا تنس أبدا أن هناك الكثير ممن يحاولون من تقليل قيمة الآخرين بالقصد، ومن هؤلاء الآخرين أنت، وهم في الأساس يقفون على حافة الانهيار، يحاولون تقليل قيمة أي شخص أمامهم فقط ليبعدوا الآخرين من التركيز عليه، بالأخص إن كان حضور وتميز هذا الشخص يهمشهم ويلغي وجودهم، فلا تنتظر منهم هم ان يعرفوك بقيمتك.
فكم يزعجني من يبحث عن قيمة نفسه في عيون الآخرين الذين لا يهتمون به ولا يعطونه أي أهمية لأنه ببساطة ليس من ضمن أولوياتهم، فكما يقول د.مصطفى محمود، رحمه الله «من أشكال احترام الذات أن تبتعد عن أي شخص لا يقدر قيمتك».
فالناس كل الناس يعتزون بأنفسهم ويقدرون ذواتهم، وهذا أمر طبيعي، فنحن بشر وإن اختلفنا في أمور كثيرة، وكرم الله عز وجل النفس البشرية وميزها عن سائر مخلوقاته وجعلها خليفته في الأرض، يقول تعالى: (ونفس وما سواها).
وتعلم أن رسم حدود الذات يبدأ في أي وقت، فلا يوجد هناك شيء اسمه لقد تأخرت! رتب أمورك مع المحيطين بك واجلس مع نفسك وراجع أهم الأحداث التي مرت في حياتك، وعليك أن تتأكد كل يوم أنك يستحيل أن تخذل نفسك، ويستحيل ان تتنازل عن شيء جعلك تشعر بالندم لاحقا، ما يجعلك قادرا على مواجهة الحياة، وفي كل الظروف.وأنا أقول في كل الظروف، لأن أصعب الظروف الاقتصادية والاجتماعية في كثير من الدول، وفي العديد من حياة الأفراد، هي التي أفرزت مجتمعات قوية ومتميزة. فمن أسوأ الأشياء التي يقوم بها البعض التقليل من قيمة نفسه من أجل الآخرين، أو تملق البعض ظنا أن ذلك سيرفع قيمته عند الناس، فكن واثقا من نفسك، وضع كل الأمور السلبية والمعوقات خارج حياتك، وابدأ بالنظر إلى مصادر قوتك، ولا تنس اهم نقطة ألا وهي أن تضع ضوابط للتعامل مع الناس. والناس خليط من مركبات بالغة التعقيد، والتعامل مع معظمهم يحتاج إلى الصبر والكياسة.
لذلك إن تمكنت من تلك النقطة تأكد أن أولئك الناس سيحترمونك ولا يقللون من ذاتك، وستشعر بإحساس الرضا والقبول، وستكون إيجابيا في تعاملك والابتعاد عن المواقف المزعجة بطريقة أكثر إيجابية وإنتاجية.

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