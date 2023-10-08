(MENAFN
- Al-Anbaa) عندما نتحدث عن القيمة الإنسانية علينا أن نعلم أنها من أسمى القيم التي أعز الله بها خلقه، كما تطرق لها ديننا الإسلامي كثيرا، سواء بالقرآن الكريم أو السنة النبوية الشريفة في رقي قيمة الإنسان.
فأن تعرف قيمة نفسك، يعني أن تقدر قيمة وجودك في الحياة وتدرك معناه، وتعطي نفسك ما تستحق من التقدير والاحترام، ولا تنزل عند صغائر الأمور، وضع لها ضوابط ومعايير تسمح لك بالتحرك بحرية دون المساس بحدود الآخرين.
لا تقلل من قيمة نفسك تحت أي ظرف كان، واجعل نفسك عزيزة عليك، فقيمة نفسك هي محور كرامتك وإن ضاعت تأكد أنك ستصبح مشردا بين التعالي والإقصاء والضياع، فتلك من اهم مقومات عزة النفس...كما لا تنس أبدا أن هناك الكثير ممن يحاولون من تقليل قيمة الآخرين بالقصد، ومن هؤلاء الآخرين أنت، وهم في الأساس يقفون على حافة الانهيار، يحاولون تقليل قيمة أي شخص أمامهم فقط ليبعدوا الآخرين من التركيز عليه، بالأخص إن كان حضور وتميز هذا الشخص يهمشهم ويلغي وجودهم، فلا تنتظر منهم هم ان يعرفوك بقيمتك.
فكم يزعجني من يبحث عن قيمة نفسه في عيون الآخرين الذين لا يهتمون به ولا يعطونه أي أهمية لأنه ببساطة ليس من ضمن أولوياتهم، فكما يقول د.مصطفى محمود، رحمه الله «من أشكال احترام الذات أن تبتعد عن أي شخص لا يقدر قيمتك».
فالناس كل الناس يعتزون بأنفسهم ويقدرون ذواتهم، وهذا أمر طبيعي، فنحن بشر وإن اختلفنا في أمور كثيرة، وكرم الله عز وجل النفس البشرية وميزها عن سائر مخلوقاته وجعلها خليفته في الأرض، يقول تعالى: (ونفس وما سواها).
وتعلم أن رسم حدود الذات يبدأ في أي وقت، فلا يوجد هناك شيء اسمه لقد تأخرت! رتب أمورك مع المحيطين بك واجلس مع نفسك وراجع أهم الأحداث التي مرت في حياتك، وعليك أن تتأكد كل يوم أنك يستحيل أن تخذل نفسك، ويستحيل ان تتنازل عن شيء جعلك تشعر بالندم لاحقا، ما يجعلك قادرا على مواجهة الحياة، وفي كل الظروف.وأنا أقول في كل الظروف، لأن أصعب الظروف الاقتصادية والاجتماعية في كثير من الدول، وفي العديد من حياة الأفراد، هي التي أفرزت مجتمعات قوية ومتميزة. فمن أسوأ الأشياء التي يقوم بها البعض التقليل من قيمة نفسه من أجل الآخرين، أو تملق البعض ظنا أن ذلك سيرفع قيمته عند الناس، فكن واثقا من نفسك، وضع كل الأمور السلبية والمعوقات خارج حياتك، وابدأ بالنظر إلى مصادر قوتك، ولا تنس اهم نقطة ألا وهي أن تضع ضوابط للتعامل مع الناس. والناس خليط من مركبات بالغة التعقيد، والتعامل مع معظمهم يحتاج إلى الصبر والكياسة.
لذلك إن تمكنت من تلك النقطة تأكد أن أولئك الناس سيحترمونك ولا يقللون من ذاتك، وستشعر بإحساس الرضا والقبول، وستكون إيجابيا في تعاملك والابتعاد عن المواقف المزعجة بطريقة أكثر إيجابية وإنتاجية.
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