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حرب أكتوبر

10/8/2023 3:23:23 AM
(MENAFN- Al-Anbaa) في الساعة الثانية من بعد ظهر يوم السبت الموافق السادس من أكتوبر عام 1973 جاءت اللحظة التي تمنتها وعملت لها وانتظرتها الأمتان العربية والإسلامية جمعاء من المحيط إلى الخليج، فعلى الجبهة المصرية تلاحقت عواصف النار من ضربات الطيران ثم القصف بالمدفعية، وتم إنزال 1000 قارب مطاطي إلى قناة السويس مع 8000 مقاتل شكلوا الموجة الأولى من موجات العبور ثم طوفان من قوات المشاة والمدرعات، ووراء هذا الحشد المهيب جيش المليون مقاتل، في العاشر من رمضان كانت مصر تعيش واحدا من أمجد أيام عمرها.
وعلى الجبهة السورية، كان التمهيد بالمدفعية واندفعت ثلاث فرق من المشاة والمدرعات تكتسح مرتفعات الجولان وكان العالم المأخوذ بالمفاجأة والمشهد الجليل بالقوة العربية يتجه بأنظاره إلى القاهرة باعتبارها مركز القيادة للعمل العسكري والسياسي وكان الرئيس السادات، رحمه الله، في قلب تلك الصورة التاريخية العظيمة وكان يترقب عملية العبور في قناة السويس التي كان الكل يخشاها ويحسب لها، ولله الحمد والشكر تمت بنجاح يفوق كل خيال.
ما أحوجنا في زمن الانكسار العربي إلى أن نستلهم روح أكتوبر، فقد حقق الجندي العربي معجزة على أي مقياس عسكري، فقد قهر أكبر مانع مائي في التاريخ وقضى على أسطورة الجيش الإسرائيلي الذي لا يقهر، فعندما تحتفل امتنا العربية بنصر أكتوبر علينا أن نذكر سنوات الهزيمة، وان نذكر أن لنا أعداء يتربصون بنا ويسعون لدمارنا.
إن النصر الكبير الذي حققته القوات العربية في مصر وسورية يثبت بما لا يدع مجالا للشك أن التلاحم العربي والتضامن هو الأساس الأول لأي انتصار عربي واستلهاما لروح أكتوبر يجب أن نعي الدروس المستفادة، وأول هذه الدروس أن نتجه إلى الله في كل شيء سبحانه وتعالى، وان العرب قوتهم في وحدتهم وفي تضامنهم وان التضامن العربي يتجلى وقت الشدة والمحن، وقد شاركت بعض الدول العربية في تحقيق النصر بعد الله بالرجال والعتاد وبوقف ضخ البترول للدول المتضامنة مع الكيان الصهيوني، وكذلك نستفيد من هذا النصر أن ما أخذ بالقوة لا يسترد إلا بالقوة، فلا المؤتمرات ولا المفاوضات تعيد للعرب حقوقهم ولا مقدساتهم التي تداس.
ولنعلنها صراحة، ان هذا الكيان الغاصب لا يريد سلاما، بل يريد ذلا وهوانا واستسلاما لكل عربي، وعلينا أن نتسلح بالعلم ونسعى إليه ونطلبه في كل مكان ومن كل مكان فيوم ساد الجهلاء انكسرت الأمة وجاءت الهزيمة وراء الهزيمة.
لقد أثبتت حرب أكتوبر أن التخطيط هو المحرك الأول لتحقيق الانتصارات، فعلينا بالتخطيط حتى نقضي على الفوضى التي تسود أعمالنا ومحاربة الفساد ونتذكر كذلك دماء الجيش الكويتي والذين سالت دماؤهم الزكية على ارض سيناء التي استطاع العرب استعادتها بعد تلك الحرب المجيدة، فقد شارك الجيش الكويتي بلواء اليرموك الذي تمركز في الجبهة المصرية ولواء الجهراء الذي تم إرساله للجبهة السورية ووصل عدد شهداء الكويت وما سبقها من حرب الاستنزاف الى 42 شهيدا من رتب مختلفة، رحم الله شهداءنا جميعا وشهداء المسلمين، ونسأل الله أن نرى راية الإسلام خفاقة عالية على المسجد الأقصى، وان يحفظ بلدي الكويت وأميرها وشعبها والمسلمين من كل مكروه. اللهم آمين.

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