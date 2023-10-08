حبال الصبر لا تنقطع

(MENAFN
- Al-Anbaa) الصبر هو الصمود وتحمل الأمور المؤلمة نفسيا بروح عالية ونفس طيبة دون إظهار الجزع والاستياء والانفعال، وظهور ذلك على الوجه، فهو التجلد إيمانا بقضاء الله وقدره، وقال ابن القيم: الصبر حبس النفس عن الجزع واللسان عن التشكي والتسخط والجوارح عن لطم الخدود وشق الجيوب. ولأهمية الصبر فقد وردت مادة «صبر» في القرآن الكريم في ثلاثة ومائة موضع، وجاءت في واحد وأربعين موضعا بصيغة الاسم.
والصبر واجب بإجماع الأمة وهو نصف الإيمان، لأن الإيمان نصفان: نصف صبر ونصف شكر، وقد قدم المولى عز وجل الصبر على السلاة في قوله تعالى (واستعينوا بالصبر والصلاة) [البقرة: 45] فالصبر مفتاح الفرج وسلوان القلوب عند الخطوب، فحباله لا تنقطع لأنها موصولة بطاعة الله، وما صبر إنسان إلا عوضه مولاه خيرا على صبره:
اصبر قليلا فبعد العسر تيسير
وكل أمر له وقت وتدبير
وللمهيمن في حالاتنا نظر
وفوق تقديرنا لله تقدير
وقد أثنى الله تعالى على نبيه أيوب لشدة صبره فقال (وخذ بيدك ضغثا فاضرب به ولا تحنث إنا وجدناه صابرا نعم العبد إنه أواب) [ص: 44] وقد ذكر ابن عساكر أن أيوب كان له أولاد وأهل كثيرون فسلب من ذلك جميعه وابتلى بجسده بأنواع البلاء ولم يبق منه عضو سليم سوى قلبه ولسانه يذكر الله تعالى به، وهو مع ذلك صابر محتسب لا يجف لسانه من ذكر الله ليله ونهاره فطال مرضه 18 عاما حتى ابتعد عنه الجليس وأوحش منه الأنيس وانقطع عنه الناس، ولم يبق احد يحنو عليه سوى زوجته، حتى دعا ربه ساجدا فقال: اللهم بعزتك لا أرفع رأسي أبدا حتى تكشف عني، فما رفع رأسه حتى كشف عنه، وأخلف الله له أهله وماله فرزق 26 ذكرا، وهذا نظير صبره ورضاه بقضاء الله وقدره، فأجر الصابر عظيم عند الله القائل عز من قائل: (إنما يوفى الصابرون أجرهم بغير حساب) (الزمر).
فلنتمسك بحبال الصبر في أمورنا الشديدة ومن صبر ظفر،
ودمتم سالمين.
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