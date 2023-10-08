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حبال الصبر لا تنقطع

10/8/2023 3:23:23 AM
(MENAFN- Al-Anbaa) الصبر هو الصمود وتحمل الأمور المؤلمة نفسيا بروح عالية ونفس طيبة دون إظهار الجزع والاستياء والانفعال، وظهور ذلك على الوجه، فهو التجلد إيمانا بقضاء الله وقدره، وقال ابن القيم: الصبر حبس النفس عن الجزع واللسان عن التشكي والتسخط والجوارح عن لطم الخدود وشق الجيوب. ولأهمية الصبر فقد وردت مادة «صبر» في القرآن الكريم في ثلاثة ومائة موضع، وجاءت في واحد وأربعين موضعا بصيغة الاسم.
والصبر واجب بإجماع الأمة وهو نصف الإيمان، لأن الإيمان نصفان: نصف صبر ونصف شكر، وقد قدم المولى عز وجل الصبر على السلاة في قوله تعالى (واستعينوا بالصبر والصلاة) [البقرة: 45] فالصبر مفتاح الفرج وسلوان القلوب عند الخطوب، فحباله لا تنقطع لأنها موصولة بطاعة الله، وما صبر إنسان إلا عوضه مولاه خيرا على صبره:
اصبر قليلا فبعد العسر تيسير
وكل أمر له وقت وتدبير
وللمهيمن في حالاتنا نظر
وفوق تقديرنا لله تقدير
وقد أثنى الله تعالى على نبيه أيوب لشدة صبره فقال (وخذ بيدك ضغثا فاضرب به ولا تحنث إنا وجدناه صابرا نعم العبد إنه أواب) [ص: 44] وقد ذكر ابن عساكر أن أيوب كان له أولاد وأهل كثيرون فسلب من ذلك جميعه وابتلى بجسده بأنواع البلاء ولم يبق منه عضو سليم سوى قلبه ولسانه يذكر الله تعالى به، وهو مع ذلك صابر محتسب لا يجف لسانه من ذكر الله ليله ونهاره فطال مرضه 18 عاما حتى ابتعد عنه الجليس وأوحش منه الأنيس وانقطع عنه الناس، ولم يبق احد يحنو عليه سوى زوجته، حتى دعا ربه ساجدا فقال: اللهم بعزتك لا أرفع رأسي أبدا حتى تكشف عني، فما رفع رأسه حتى كشف عنه، وأخلف الله له أهله وماله فرزق 26 ذكرا، وهذا نظير صبره ورضاه بقضاء الله وقدره، فأجر الصابر عظيم عند الله القائل عز من قائل: (إنما يوفى الصابرون أجرهم بغير حساب) (الزمر).
فلنتمسك بحبال الصبر في أمورنا الشديدة ومن صبر ظفر،
ودمتم سالمين.

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