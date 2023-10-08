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الشال قطاع المؤسسات والشركات أصبح أكبر المتعاملين بالبورصة بـ 46 7%

10/8/2023 3:23:23 AM
(MENAFN- Al-Anbaa) ذكر تقرير «الشال» الاقتصادي أن الشركة الكويتية للمقاصة أصدرت تقريرها «حجم التداول في السوق الرسمي للفترة من 1/1/2023 إلى 30/9/2023»، والمنشور على الموقع الإلكتروني لبورصة الكويت وفقا لجنسية وفئة المتداولين.
وأشار التقرير إلى أن قطاع المؤسسات والشركات أصبح أكبر المتعاملين فيها، فقد استحوذ على 46.7% من إجمالي قيمة الأسهم المشتراة (32.2% للفترة ذاتها 2022) و46.6% من إجمالي قيمة الأسهم المبيعة (29.2% للفترة ذاتها 2022)، وقد اشترى أسهما بقيمة 3.515 مليارات دينار، في حين باع أسهما بقيمة 3.512 مليارات دينار، ليصبح صافي تداولاته شراء وبنحو 3.18 ملايين دينار.
وأصبح قطاع الأفراد ثاني أكبر المساهمين ونصيبه إلى انخفاض، إذ استحوذوا على 32.9% من إجمالي قيمة الأسهم المشتراة (39.6% للفترة ذاتها 2022) و32.2% من إجمالي قيمة الأسهم المبيعة (41.0% للفترة ذاتها 2022)، واشترى المستثمرون الأفراد أسهما بقيمة 2.479 مليار دينار، بينما باعوا أسهما بقيمة 2.427 مليار دينار، ليصبح صافي تداولاتهم الأكثر شراء وبنحو 52.414 مليون دينار.
وثالث المساهمين هو قطاع حسابات العملاء (المحافظ) ونصيبه إلى انخفاض، فقد استحوذ على 16.9% من إجمالي قيمة الأسهم المبيعة (25.8% للفترة ذاتها 2022) و16.4% من إجمالي قيمة الأسهم المشتراة (24.8% للفترة ذاتها 2022)، وقد باع هذا القطاع أسهما بقيمة 1.27 مليار دينار، في حين اشترى أسهما بقيمة 1.23 مليار دينار، ليصبح صافي تداولاته الأكثر بيعا وبنحو 40.28 مليون دينار.
وآخر المساهمين في سيولة السوق هو قطاع صناديق الاستثمار ونصيبه إلى ارتفاع، فقد استحوذ على 4.2% من إجمالي قيمة الأسهم المبيعة (4.0% للفترة ذاتها 2022) و4.0% من إجمالي قيمة الأسهم المشتراة (3.5% للفترة ذاتها 2022). وقد باع هذا القطاع أسهما بقيمة 317.23 مليون دينار في حين اشترى أسهما بقيمة 301.9 مليون دينار، ليصبح صافي تداولاته بيعا وبنحو 15.316 مليون دينار.
ومن خصائص بورصة الكويت استمرار كونها بورصة محلية، فقد كان المستثمرون الكويتيون أكبر المتعاملين فيها، إذ اشتروا أسهما بقيمة 6.257 مليارات دينار مستحوذين بذلك على 83.1% من إجمالي قيمة الأسهم المشتراة (80.2% للفترة ذاتها 2022)، في حين باعوا أسهما بقيمة 6.104 مليارات دينار مستحوذين بذلك على 81.1% من إجمالي قيمة الأسهم المبيعة (85.3% للفترة ذاتها 2022)، ليبلغ صافي تداولاتهم الوحيدون شراء وبنحو 152.460 مليون دينار. ومن خصائصها أيضا على مستوى التداول المحلي التحول إلى غلبة التداولات المؤسسية على حساب التداولات الفردية، وهو تطور إيجابي إن استمر، وقد لا يستمر إن أصبحت تداولات البورصة أكثر نشاطا، فالأفراد أسرع في قراراتهم وأكثر رغبة في أخذ المخاطر، وهبوط نشاط البورصة مقاسا بهبوط سيولتها بنحو 35.1% في الأرباع الثلاثة الأولى من العام الحالي مقارنة بالفترة نفسها من العام الماضي يؤدي إلى خفوت مستوى تداولاتهم.
وبلغت نسبة حصة المستثمرين الآخرين من إجمالي قيمة الأسهم المباعة نحو 14.4% (11.6% للفترة ذاتها 2022) وباعوا ما قيمته 1.087 مليار دينار، في حين بلغت قيمة أسهمهم المشتراة نحو 1.072 مليار دينار أي ما نسبته 14.2% من إجمالي قيمة الأسهم المشتراة (16.8% للفترة ذاتها 2022)، ليبلغ صافي تداولاتهم بيعا وبنحو 15.802 مليون دينار.
وبلغت نسبة حصة المستثمرين من دول مجلس التعاون الخليجي من إجمالي قيمة الأسهم المبيعة نحو 4.5% (3.1% للفترة ذاتها 2022) أي ما قيمته 335.833 مليون دينار، في حين بلغت نسبة أسهمهم المشتراة نحو 2.6% (3.0% للفترة ذاتها 2022) أي ما قيمته 199.175 مليون دينار، ليبلغ صافي تداولاتهم الأكثر بيعا وبنحو 136.658 مليون دينار.
وتغير التوزيع النسبي بشكل طفيف بين الجنسيات عن سابقه، إذ أصبح نحو 82.1% للكويتيين، و14.3% للمتداولين من الجنسيات الأخرى، و3.6% للمتداولين من دول مجلس التعاون الخليجي، مقارنة بنحو 82.8% للكويتيين، و14.2% للمتداولين من الجنسيات الأخرى، و3.0% للمتداولين من دول مجلس التعاون الخليجي للفترة ذاتها من العام السابق. ولازالت بورصة الكويت بورصة محلية، حيث كان النصيب الأكبر للمستثمر المحلي، ومازال إقبال المستثمرون الآخرون من خارج دول مجلس التعاون الخليجي يفوق إقبال نظرائهم من داخل دول المجلس ونصيبهم في ازدياد.
وارتفع عدد حسابات التداول النشطة بنحو 6.2% ما بين نهاية ديسمبر 2022 ونهاية سبتمبر 2023، مقارنة بانخفاض بنسبة -3.5% ما بين نهاية ديسمبر 2021 ونهاية سبتمبر 2022، وبلغ عدد حسابات التداول النشطة في نهاية سبتمبر 2023 نحو 18.794 حسابا أي ما نسبته 4.5% من إجمالي الحسابات، مقارنة بنحو 18.343 حسابا في نهاية أغسطس 2023 أي ما نسبته 4.4% من إجمالي الحسابات من الشهر ذاته، أي بارتفاع بنحو 2.5% خلال سبتمبر 2023.

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