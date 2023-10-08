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الشال انخفاض سيولة بورصات الخليج إلى 396 2 مليار دولار

10/8/2023 3:23:22 AM
(MENAFN- Al-Anbaa) أشار تقرير «الشال» الاقتصادي الأسبوعي، إلى أن إجمالي سيولة بورصات الخليج السبع انخفض من مستوى 553.6 مليار دولار في نهاية الأشهر الـ 9 الأولى من عام 2022 إلى مستوى 396.2 مليار دولار في نهاية الفترة ذاتها من عام 2023، أي حققت السيولة انخفاضا بحدود -28.4%، وغالبية ذلك الانخفاض جاء من انخفاض السيولة المطلقة للسوق السعودي، فنصيبه كان 72.3% من إجمالي انخفاض سيولة تلك البورصات، بينما طال الارتفاع سيولة بورصتين خلال الفترة ذاتها.
وقال التقرير إن أعلى انخفاض نسبي في السيولة كان من نصيب بورصة الكويت وبحدود -35.1% مقارنة بسيولة الشهور التسعة الأولى من عام 2022، وحقق مؤشرها العام خسائر هي الأعلى في الإقليم وبنحو -5.6% مقارنة بنهاية عام 2022، ثاني أعلى انخفاض نسبي حققه السوق السعودي وبنحو -30.5%، فيما خالف مؤشره مسار سيولته وحقق مكاسب بنحو 5.5%، وحققت بورصة قطر ثالث أعلى انخفاض نسبي في السيولة بنحو -30.3%، ومؤشرها حقق خسائر بنحو -4.0%، وجاء سوق أبوظبي في المرتبة الرابعة من حيث الانخفاض النسبي في السيولة وبنحو -24.9%، ومؤشره حقق ثاني أعلى الخسائر وبنسبة -4.2%.
وأخيرا، حققت سيولة بورصة مسقط أدنى انخفاضا نسبيا بنحو -19.7%، وحقق مؤشرها أقل الخسائر على مستوى الإقليم وبنحو -3.9% مقارنة بنهاية عام 2022.
في الجانب الآخر، ارتفعت سيولة بورصة البحرين بنحو 15.1%، وحقق مؤشرها ارتفاعا بنحو 2.3%، والارتفاع الآخر في السيولة كان من نصيب سوق دبي المالي وبنحو 10.1%، وحقق مؤشره أعلى ارتفاع نسبي بنحو 24.8%، ويعني ذلك أن 6 أسواق في الإقليم كانت في توافق بين حركة السيولة وحركة المؤشرات، بينما خالف سوق وحيد فيه مسار السيولة مسار المؤشرات.

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