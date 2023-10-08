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السيادي العماني يستثمر في شركة أميركية لإنتاج الهيدروجين الأخضر

10/8/2023 3:23:21 AM
(MENAFN- Al-Anbaa) أعلن جهاز الاستثمار العماني، عن استثماره في شركة إلكتريك هيدروجين الأميركية المتخصصة في تطوير وتصنيع المحللات الكهربية بتقنية أغشية التبادل البروتوني التي تستخدم في إنتاج الهيدروجين الأخضر.
يأتي ذلك ضمن سلسلة الاستثمارات المستدامة التي أطلقها الجهاز بهدف تنويع استثمارات محفظة الأجيال بما يتماشى مع استراتيجيته للهيدروجين الأخضر، والتزامه بالسعي نحو تحقيق الريادة العالمية في قطاع التحول العالمي إلى الطاقة النظيفة، والإسهام بدور محوري في سلسلة القيمة المرتبطة بالهيدروجين.
وتعمل المحللات الكهربية التي طورتها شركة إلكتريك هيدروجين على إنتاج الهيدروجين الأخضر باستخدام مصادر الطاقة المتجددة، وفق ما نقلته وكالة الأنباء العمانية.
ويعد الهيدروجين الأخضر عنصرا ضروريا لخفض الانبعاثات الكربونية من بعض العمليات الصناعية الحيوية، حيث كان الانتقال من مصادر الطاقة المعتمدة على الوقود الأحفوري إلى الطاقة المعتمدة على الهيدروجين الأخضر المتجدد أمرا مكلفا ويصعب تطبيقه على نطاق واسع.
وستسمح تقنية شركة إلكتريك هيدروجين بتصنيع محللات كهربية وتشغيلها بقدرة تشغيلية تصل إلى 100 ميغاواط، ويمكن لكل منها إنتاج ما يصل إلى 50 طنا من الهيدروجين الأخضر يوميا بتكلفة منخفضة، وهو أمر من شأنه مساعدة زبائن الشركة على تحقيق أهدافهم ذات الصلة بخفض الانبعاثات الكربونية.

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