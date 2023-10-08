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أبوظبي للاستثمار يضخ 598 مليون دولار في أكبر شركة هندية للبيع بالتجزئة

10/8/2023 3:23:20 AM
(MENAFN- Al-Anbaa) قالت شركة ريلاينس ريتيل فينشرز المملوكة للملياردير الهندي موكيش أمباني، إنها قد تجمع 49.67 مليار روبية (598 مليون دولار) من جهاز أبوظبي للاستثمار في أحدث رهان على أكبر شركة للبيع بالتجزئة في الهند قبل إدراج محتمل في سوق الأسهم.
وجاء في وثيقة تنظيمية أن استثمار جهاز أبوظبي للاستثمار سيترجم إلى حصة قدرها 0.59% في الشركة التي تمثل وحدة البيع بالتجزئة التابعة لمجموعة ريلاينس إندستريز التي تعمل في مجالات تمتد من النفط إلى البيع بالتجزئة.
واجتذبت شركة ريلاينس ريتيل التي تضم أكثر من 18 ألف متجر وتنافس «أمازون» و«فليكارت» التابعة لـ«وول مارت» استثمارات من شركة كيه.كيه.آر للاستثمار المباشر وجهاز قطر للاستثمار في الأشهر القليلة الماضية.
وقال المدير التنفيذي لإدارة الأسهم الخاصة في جهاز أبوظبي للاستثمار حمد شهوان الظاهري، إن «ريلاينس ريتيل» أظهرت نموا قويا وقدرة على التكيف في سوق تتطور بوتيرة غير مسبوقة.
ويأتي الاستثمار في الوقت الذي تستهدف فيه «ريلاينس» داخليا جمع 3.5 مليار دولار.
وجاء في تقرير لـ«رويترز» الشهر الماضي أن «ريلاينس ريتيل» تجري محادثات مع مستثمرين حاليين من بينهم صناديق الثروة السيادية في سنغافورة وأبوظبي والسعودية لجذب استثمارات جديدة تبلغ إجمالا نحو 1.5 مليار دولار.
واستثمر كل من «جهاز أبوظبي للاستثمار» و«جي.أي.سي» السنغافورية 664 مليون دولار لكل منهما في وحدة البيع بالتجزئة في عام 2020 حين باعت «ريلاينس» 10.09% من أسهمها مقابل نحو 4.68 تريليون روبية. وضخ صندوق الاستثمارات العامة السعودي 1.15 مليار دولار، بناء على أسعار الصرف الحالية.

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