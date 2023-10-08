فرص استثمارية سانحة بالبورصة 65% من الأسهم تراجعت أسعارها



45 سهماً من قائمة الأسهم المتراجعة أقل من 100 فلس.. تشكّل ثلث سوق الأسهم السوق يتمتع بالعديد من المقومات الإيجابية وترقب للنتائج المالية لفترة الـ 9 أشهر

شريف حمدي«في أوقات الأزمات تصنع الثروات»، قول ذائع يكرره المستثمرون في الأوقات الصعبة ليذكروا أنفسهم دوما أنه حتى في أحلك الأزمات تلوح الفرص في الأفق، فعلى الرغم من الهبوط المتكرر لبورصة الكويت وانخفاض السيولة المتدفقة للسوق بشكل ملحوظ وصلت معه أسعار الأسهم إلى مستويات مناسبة، ما يشكل فرصة استثمارية «سانحة» للمستثمرين الذين يتبعون استراتيجية استثمارية طويلة الأجل، وذلك بعد تراجع القيمة السعرية لنحو 100 سهم لشركات وبنوك تشكل 65% تقريبا من قوام سوق الأسهم الكويتي، وهذه الأسهم قيادية ومتوسطة وصغيرة موزعة على كل قطاعات السوق.ومن خلال رصد قامت به «الأنباء» فإن قائمة الشركات التي انخفضت أسعارها منذ بداية العام، تضم 45 سهما (نحو ثلث الأسهم المدرجة بالبورصة) أسعارها أقل من 100 فلس، كما أنها تضم 5 أسهم دينارية، ورغم التراجع حافظت على بقائها فوق هذا المستوى، في المقابل تراجع سهم واحد لأقل من الدينار.وأظهرت الإحصائية ان الأسهم التي تراجعت من بداية العام حتى نهاية الربع الثالث تراوحت نسب انخفاضها ما بين 0.5% و 47% من قيمها السوقية وفقا لإقفالات سبتمبر الماضي، وغالبا ما يوصي خبراء أسواق المال بالشراء عند تراجع الأسواق؛ لأن كثيرا من الأسهم تتداول بأقل من أسعارها، وهو ما يحدث في سوق الأسهم الكويتي حاليا جراء التوسع في عمليات البيع بهدف جني الأرباح السريعة.ويقول مستثمرون لـ «الأنباء» إن السوق يشهد وجود فرص استثمارية جيدة، وعمليات دخول لتبديل وبناء مراكز مالية جديدة، في ظل الأسعار الحالية المغرية للأسهم، وتوقعوا ان يصحح المؤشر العام للبورصة من حركته مع نهاية 2023، في حال الإسراع في إدراج شركات جديدة، وإدخال الأدوات والآليات الجديدة التي أعلن عنها في وقت سابق.كما يوصي الخبراء بأن شراء أي من الأسهم وقت تراجع الأسواق لا يعتمد فقط على معيار تراجع سعر السهم، بل هناك معايير أخرى يجب أخذها في الاعتبار، أهمها الأداء المالي للشركة، وقيمتها السوقية، ومضاعف الربحية، وتاريخ الشركة في التوزيعات.كما ان التاريخ يظهر لنا مرارا وتكرارا أن الهبوط مؤقت وتليه فترات طويلة من النمو، وهذا الأمر ينطبق على بورصة الكويت التي لاتزال تتمتع بمجموعة كبيرة من العوامل الإيجابية والتي قد تكون حافزا للمستثمر طويل الأجل لاقتناص الفرص، ومن أهم هذه العوامل ما يلي:٭ حفاظ برميل النفط الكويتي على استقراره فوق مستوى 85 - 90 دولارا للبرميل وهو أعلى من سعره في الموازنة التقديرية، حيث تنعكس أسعار النفط بشكل كبير على أداء الأسواق المال بالمنطقة ومنها بورصة الكويت.٭ حظيت بورصة الكويت بتوزيعات مرحلية لعدد من البنوك والشركات التي حققت نموا لافتا في الأرباح بالنصف الأول من العام الحالي، وهو ما يعزز الثقة بالسوق خاصة ونحن على أعتاب الكشف عن نتائج الأشهر الـ 9 الأولى من العام الحالي بعد نهاية الربع الثالث، وسط توقعات بأن تكون الإفصاحات إيجابية خاصة ان كثيرا من البنوك والشركات التشغيلية تتميز بأداء قوي بالسنوات الأخيرة على مستوى نمو الأرباح.٭ بعد انتهاء مرحلة إفصاحات الـ 9 أشهر، سيبدأ كل المتعاملين بمختلف شرائحهم في إعادة بناء المراكز الاستثمارية في ضوء النتائج المالية المعلنة، علما أن نتائج الـ 9 أشهر تشكل أهمية كبرى لمتخذ القرار الاستثماري كونها تشكل الملامح العامة للنتائج الختامية للبنوك والشركات، وهو ما يزيد من التوقعات بعودة الزخم الشرائي خاصة على مستوى الأسهم القيادية التي تشهد تراجعات أكثر من الأسهم المتوسطة والصغيرة، إذ انخفض مؤشر السوق الأول بنسبة 7.3% بنهاية الأشهر الـ 9، في حين ارتفع المؤشر الرئيسي بنسبة 2.2%.٭ يتداول حاليا بعض الأسهم القيادية في السوق الكويتي عند مكررات ربحية رخيصة نسبيا بالمقارنة بالتقييمات التاريخية السابقة.