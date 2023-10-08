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تفعيل دفتر الوسيط الإلكتروني اليوم والورقي سار حتى 1 ديسمبر المقبل

10/8/2023 3:23:20 AM
(MENAFN- Al-Anbaa) طارق عرابي
أصدر وزير التجارة والصناعة ووزير الدولة لشؤون الشباب محمد العيبان قرارا وزاريا حمل الرقم 143 لسنة 2023 يتعلق بالتعديل على القرار الوزاري رقم 97 لسنة 2022 والخاص بدفتر الوسيط الإلكتروني. ونص القرار الجديد على تعديل المادة الرابعة من القرار الوزاري رقم 97 لسنة 2022 والتي كانت تنص على أنه يجوز للوسيط العقاري العمل بموجب دفتر الوسيط الورقي حتى تاريخ 30 سبتمبر 2023، وذلك ما لم يحصل على دفتر وسيط عقاري إلكتروني قبل هذا التاريخ، حيث نص التغيير على تعديل نص المادة ليسمح بموجبه للوسيط بالعمل بالدفتر الورقي حتى 1 ديسمبر 2023. وفي السياق ذاته، يعقد وكيل وزارة التجارة والصناعة زياد الناجم مؤتمرا صحافيا صباح اليوم الأحد بحضور مدير عام الهيئة العامة للمعلومات المدنية منصور المذن للإعلان رسميا عن تفعيل دفتر الوسيط العقاري الإلكتروني بعد أن تم تجاوز العقبات القانونية والتقنية التي كانت تحول دون ذلك.

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