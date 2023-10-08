Sunday, 08 October 2023 11:21 GMT

400 % زيادة في استخدام الطاقة المتجددة بمنطقة الشرق الأوسط

10/8/2023 3:23:20 AM
(MENAFN- Al-Anbaa) محمود عيسى
قالت صحيفة أراب نيوز إنه في سياق جهودها لتوسيع استخدامات الطاقة المتجددة خطت منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا (مينا) خطوة كبيرة نحو التقدم المستدام في هذا المضمار، حيث حققت نموا كبيرا في توليد الطاقة المتجددة.
ونقلت الصحيفة عن تقرير صادر عن شركة انيرجي مونيتور ان المنطقة حققت زيادة قدرها 292 غيغاواط في القدرة المتوقعة للطاقة المتجددة، مما يمثل نموا بنسبة 400% على أساس سنوي منذ عام 2022.
وأشار التقرير إلى أن هذه الزيادة في طاقة التوليد تعتبر كبيرة بما يكفي لتلبية متطلبات الطاقة لدول مثل المملكة العربية السعودية ومصر وقطر مجتمعة، مما يؤكد التزام المنطقة المتزايد بالحلول النظيفة والمستدامة، وكشفت النتائج التي أسفر عنها التقرير أيضا عن أن أكثر من 60% من هذه المشاريع مخصصة لإنتاج الهيدروجين الأخضر.
وفي حين ساعد هذا التقدم على تعزيز القدرة التشغيلية للطاقة المتجددة في المنطقة بنسبة 50%، فقد أشار التقرير إلى أنها لاتزال تمثل أقل من 25% من القدرة التي قامت أميركا الجنوبية بتشغيلها خلال الفترة نفسها.
وأكدت الدراسة أنه لكي تحقق منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا - مينا هدفها المتمثل في التخلص الكامل من استخدام الكربون من قطاع الكهرباء بحلول عام 2050، فإنها ستحتاج إلى إضافة 19 غيغاواط من طاقة الرياح والطاقة الشمسية كل عام حتى ذلك الحين.
كما سلط التقرير الضوء على الاستثمارات الكبيرة التي قامت بها شركتان مدعومتان من صناديق الثروة السيادية في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا - وهما شركة أكوا باور السعودية التي تعتبر لاعبا رئيسيا في تحول الطاقة في المملكة العربية السعودية، وشركة مصدر للطاقة المتجددة المملوكة للحكومة الإماراتية.
وتستثمر هاتان الشركتان في توليد ما لا يقل عن 46 غيغاواط من قدرات الطاقة المتجددة المحتملة في أكثر من 21 دولة حول العالم، وهو رقم أكبر بـ 3 أمثال من استثماراتها المحلية البالغة 14 غيغاواط.
وأشار التقرير إلى أن شركة أكوا باور، على وجه الخصوص، تعمل بنشاط كمالك أو مشغل لأكثر من 20.2 غيغاواط من قدرات الطاقة المتجددة المحتملة في الخارج.

MENAFN08102023000130011022ID1107206965

إخلاء المسؤولية القانونية:
تعمل شركة "شبكة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا للخدمات المالية" على توفير المعلومات "كما هي" دون أي تعهدات أو ضمانات... سواء صريحة أو ضمنية.إذ أن هذا يعد إخلاء لمسؤوليتنا من ممارسات الخصوصية أو المحتوى الخاص بالمواقع المرفقة ضمن شبكتنا بما يشمل الصور ومقاطع الفيديو. لأية استفسارات تتعلق باستخدام وإعادة استخدام مصدر المعلومات هذه يرجى التواصل مع مزود المقال المذكور أعلاه.

Tags

Label

Comments

No comment

Category

Date

النشرة الإخبارية



آخر الأخبار

البحث