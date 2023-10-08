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النفط الكويتي ينخفض إلى 87 85 دولارا

10/8/2023 3:23:20 AM
(MENAFN- Al-Anbaa) انخفض سعر برميل النفط الكويتي 1.48 دولار ليبلغ 87.85 دولارا للبرميل في تداولات يوم الجمعة الماضي، مقابل 89.33 دولارا في تداولات يوم الخميس وفقا للسعر المعلن من مؤسسة البترول الكويتية. وعالميا، سجلت أسعار النفط أكبر خسائر أسبوعية منذ مارس الماضي. وبلغت العقود الآجلة لخام برنت 84.58 دولارا عند التسوية، فيما صعدت العقود الآجلة لخام غرب تكساس الوسيط الأميركي 48 سنتا إلى 82.79 دولارا، وانخفض برنت 11% وتراجع غرب تكساس أكثر من 8% الأسبوع الماضي.

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