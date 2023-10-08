النفط الكويتي ينخفض إلى 87 85 دولارا

النفط الكويتي ينخفض إلى 87 85 دولارا
التاريخ
10/8/2023 3:23:20 AM
(MENAFN
- Al-Anbaa) انخفض سعر برميل النفط الكويتي 1.48 دولار ليبلغ 87.85 دولارا للبرميل في تداولات يوم الجمعة الماضي، مقابل 89.33 دولارا في تداولات يوم الخميس وفقا للسعر المعلن من مؤسسة البترول الكويتية. وعالميا، سجلت أسعار النفط أكبر خسائر أسبوعية منذ مارس الماضي. وبلغت العقود الآجلة لخام برنت 84.58 دولارا عند التسوية، فيما صعدت العقود الآجلة لخام غرب تكساس الوسيط الأميركي 48 سنتا إلى 82.79 دولارا، وانخفض برنت 11% وتراجع غرب تكساس أكثر من 8% الأسبوع الماضي.
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