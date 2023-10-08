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125 مليون دينار لـ 10 مناقصات في النفط

10/8/2023 3:23:20 AM
(MENAFN- Al-Anbaa) أحمد مغربي
ضمن جهود القطاع النفطي لحسم ترسية نحو 10 مناقصات لدى الجهاز المركزي للمناقصات العامة، علمت «الأنباء» من مصادر انه تمت ترسية وإعادة دراسة مناقصات بقيمة 125 مليون دينار تابعة لشركتي نفط الكويت والبترول الوطنية خلال الأسبوعين الماضيين.
وفي التفاصيل، تقدمت شركة نفط الكويت بطلب التعاقد المباشر لعقد خدمات التشغيل والصيانة لمنشأة تحلية الغاز بمنطقة غرب الكويت مع شركة سبتكو العالمية بقيمة 13.6 مليون دينار وبمدة تنفيذ 1826 يوما، حيث قرر الجهاز عدم الموافقة.
فيما تقدمت شركة نفط الكويت بطلب ترسية مناقصة خدمات وتنظيف والأشغال المتصلة بها في منطقتي جنوب وشرق الكويت بقيمة 4.7 ملايين دينار، وذلك بعد إعادة موازنة الأسعار للحد الأدنى لرواتب الموظفين غير الكويتيين، وقرر الجهاز بدراسة العطاءات التي تلي أقل الأسعار وموافاة الجهاز بالتوصية في أقرب وقت.
وقرر «جهاز المناقصات» ترسية مناقصة خدمات إزالة الرمال المتراكمة في منطقة جنوب وشرق الكويت على شركة مجموعة ابكس انترناشيونال للتجارة العامة والمقاولات التي حازت اقل الاسعار بقيمة 10.7 ملايين دينار.
وقام الجهاز كذلك بالموافقة على ترسية مناقصة توفير القوى العاملة لدعم الرعاية الصحية لمستشفى الاحمدي على شركة سيتي جروب للتجارة العامة التي حازت اقل الاسعار بقيمة 17.4 مليون دينار والمطابق للشروط والمواصفات وبعد عمل موازنة تثمينية.
اما شركة البترول الوطنية الكويتية فقد تقدمت الى الجهاز المركزي للمناقصات العامة بطلب ترسية تنفيذ اعمال الصيانة للآلات الدقيقة وانظمة التحكم في مصفاة ميناء عبدالله والشعيبة على ثاني اقل الاسعار بقيمة 34.8 مليون دينار وذلك على شركة الدار للهندسة والانشاءات، وهي اكبر المناقصات حاليا لدى القطاع، وقرر الجهاز الإذن للجهة بالاستكمال استنادا لأحكام المادة 40 من قانون المناقصات العامة رقم 49 لسنة 2016 مع أقل العطاءات سعرا.
ووافق جهاز المناقصات على ترسية مجاميع مناقصة صيانة واصلاح صمامات التحكم مع توريد قطع الغيار اللازمة في مصفاتي الاحمدي وميناء عبدالله على شركة المركز الكويتي لصيانة الحقول بمبلغ اجمالي قدره 3.9 ملايين دينار للمجموعة الاولى و3.3 ملايين دينار للمجموعة الثانية.
وقرر الجهاز تأجيل البت بقرار ترسية مناقصة اعمال تنظيف الخزانات واصلاحها واعمال الألياف الزجاجية والطلاء في المصفاة ومنشآت انتاج الغاز السائل في مصفاة ميناء الاحمدي بقيمة 9.3 ملايين دينار.
وأخيرا، قام الجهاز بترسية مناقصة صيانة التكييف والتبريد في شركة البترول الوطنية، حيث تمت ترسية المجموعة الاولى بقيمة 4.8 ملايين دينار، والمجموعة الثانية بقيمة 2.6 مليون دينار.

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