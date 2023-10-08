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التجارة تشكيل لجنة تنظيم قواعد اختبار مزاولة مهنة مراقبة الحسابات

10/8/2023 3:23:19 AM
(MENAFN- Al-Anbaa) طارق عرابي
أصدر وزير التجارة والصناعة ووزير الدولة لشؤون الشباب محمد العيبان قرارا وزاريا يتعلق بتنظيم قواعد وإجراءات اختبار مزاولة مهنة مراقبة الحسابات، حيث نص القرار الذي حمل رقم 144 لسنة 2023 على تعديل القرار رقم 21 لسنة 2023 الخاص بتنظيم المهنة.
ونص التعديل المقترح على استبدال المادة الأولى من القرار رقم 21 لسنة 2023 بالنص التالي «تشكل لجنة لتنظيم قواعد وإجراءات اختبار مزاولة مهنة مراقبة الحسابات، يتم اختيارهم وفقا لمؤهلاتهم العملية وخبراتهم العملية، على ألا يكونوا من المزاولين للمهنة، وتكون اللجنة برئاسة الوكيل المساعد لشؤون الشركات والتراخيص التجارية وعضوية 8 أعضاء هم كالتالي: فيصل الطبيخ رئيس جمعية المحاسبين والمراجعين، صباح الجلاوي عضو جمعية المحاسبين والمراجعين، د. وائل الراشد من جامعة الكويت عضوا، د.علي هويدي من جامعة الكويت عضوا، د. مها البشارة من جامعة الكويت عضوا، د. وليد الحسيني من جامعة الكويت عضوا، د. أحمد الدرباس من جامعة الخليج للعلوم والتكنولوجيا عضوا، دانة الصعيد من وزارة التجارة والصناعة عضوا وأمينا للسر».

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