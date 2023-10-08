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البنوك الأعلى أرباحا بالبورصة والأكبر مساهمة بالقيمة السوقية

10/8/2023 3:23:19 AM
(MENAFN- Al-Anbaa) قال تقرير «الشال» الاقتصادي الأسبوعي ان قطاع البنوك الكويتية يعتبر الأكبر مساهمة في القيمة الرأسمالية للبورصة بـ60.8% كما في نهاية سبتمبر 2023، والأعلى مساهمة في أرباحها في النصف الأول 2023 بـ54.7%، والأكثر جذبا للاستثمار الأجنبي غير المباشر، والأعلى سيولة ضمن قطاعات بورصة الكويت، حيث استحوذ على 48.1% من إجمالي سيولتها منذ بداية عام 2023 وحتى نهاية 27 سبتمبر 2023، أي آخر يوم عمل في الربع الثالث من العام الحالي، وضمنه حظي بنك واحد (بيتك) على 49.6% من سيولته خلال الفترة المذكورة. وما بين نهاية عام 2022 ونهاية سبتمبر الفائت، انخفض مؤشر قطاع البنوك بنحو -6.3%، بينما ارتفعت قليلا مساهمة الأجانب النسبية في ذلك القطاع. وتشير المعلومات المتوافرة حتى 27 سبتمبر 2023 إلى أن استثمارات الأجانب في القطاع انخفضت قيمتها المطلقة إلى نحو 3.62 مليارات دينار مقارنة مع نحو 3.9 مليارات دينار بنهاية 2022، وتعادل نحو 14.51% من القيمة الرأسمالية ـ السوقية ـ للقطاع، وقد كانت نحو 14.47% في نهاية عام 2022. وانحصر تركيز ملكياتهم في خمسة بنوك، أعلى استثماراتهم بالمطلق في «بنك الكويت الوطني» وبحدود 1.74 مليار دينار، وبحدود 1.45 مليار دينار في «بيت التمويل الكويتي»، ونحو 145.1 مليون دينار في «بنك بوبيان»، ونحو 130.6 مليون دينار في «بنك الخليج»، ونحو 110.2 ملايين دينار في «بنك برقان»، وذلك يعني أن نحو 98.8% من استثمارات الأجانب تتركز في البنوك الخمسة، تاركين نحو 1.2% من تلك الاستثمارات لبنوك القطاع الأخرى.
ويتصدر الملكية النسبية للأجانب في قطاع البنوك «بنك الكويت الوطني» أيضا بنسبة 24.33% من قيمته الرأسمالية كما في 27 سبتمبر 2023، بما يعني أن ملكيتهم فيه بالمطلق ونسبة مئوية هي الأعلى، ويأتي ثانيا «بنك برقان» بنسبة الملكية البالغة 17.54%، بينما يأتي خامسا في قيمة الملكية المطلقة، ويحتل «بنك الخليج» ثالث الترتيب في الملكية النسبية البالغة 14.78%، ويأتي رابعا في قيمة تلك الملكية المطلقة، ومن ثم يأتي «بيت التمويل الكويتي» بنسبة ملكية بنحو 13.40%، بينما يأتي ثانيا في قيمة الملكية المطلقة. وأعلى ارتفاع نسبي في الملكية خلال الفترة كان من نصيب «البنك الأهلي الكويتي» وبنحو 60.80%، أو من نحو 1.25% في نهاية عام 2022 إلى نحو 2.01%، وأكبر انخفاض نسبي في ملكية الأجانب خلال الفترة المذكورة كان من نصيب «البنك الأهلي المتحد (الكويت)» حيث انخفضت نسبة تملكهم بنحو -37.84%، أي من نحو 0.37% من قيمته إلى نحو 0.23% من قيمته.

MENAFN08102023000130011022ID1107206961

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