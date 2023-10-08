وزير المالية فهد الجارالله يوقع مذكرة تفاهم مع المعهد العربي للتخطيط
التاريخ
10/8/2023 3:23:19 AM
(MENAFN
- Al-Anbaa) وقع وزير المالية فهد الجارالله مذكرة تفاهم مع مدير المعهد العربي للتخطيط د.عبداللــــه الشامي، وذلك بهدف تعزيز الشراكة والتعاون بين وزارة المالية والمعهد العربي للتخطيط في المجالات ذات الاهتمام المشترك، والتي تسهم في بناء القدرات والتدريب من أجل رفع كفاءة العاملين في الوزارة، بالإضافة إلى الاستفادة من الخدمات الاستشارية وبرامج القدرات التي يقدمها المعهد التي تدعم جهود التنمية في الكويت.
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