ضرار الغانم قطاع الأعمال الكويتي حريص على استكشاف فرص جديدة في تورينتو

MENAFN - Al-Anbaa) استكمالا لزيارة الوفد الاقتصادي الكويتي الى كندا خلال الفترة من 2 إلى 5 الجاري، تم عقد ملتقى الأعمال الكويتي ـ الكندي في مدينة تورينتو بتاريخ 4 أكتوبر، بحضور فيك فيديلي وزير التنمية الاقتصادية والفرص الوظيفية والتجارة في مقاطعة أونتاريو، وضرار يوسف الغانم عضو مجلس إدارة غرفة تجارة وصناعة الكويت، حيث حضر اللقاء ريم الخالد سفيرة الكويت لدى كندا، وعليا مواني سفيرة كندا لدى الكويت، وروبا الصايغ نائب رئيس مجلس الأعمال العربي ـ الكندي، كما حضر الملتقى ما يقارب 100 شخص من قطاع الأعمال الكندي.وقد ألقى ضرار الغانم كلمة أعرب فيها عن سروره وامتنانه بعقد هذا اللقاء الذي عقب لقاء مدينة مونتريال، وذلك في سبيل بحث سبل تعزيز وتنمية العلاقات الاستثمارية والتجارية بين الكويت وكندا، من خلال مشاركة جهات من الوفد الكويتي الذي يضم ممثلين من شركات مختصة بقطاعات التأمين والبنوك والاستثمار والصناعة والنفط والغاز والطاقة المتجددة، بالإضافة إلى ممثلين من وزارة الصحة وهيئة تشجيع الاستثمار المباشر في الكويت (KDIPA) والمؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية والصندوق الوطني لدعم ولتنمية المشروعات الصغيرة والمتوسطة.

وأكد الغانم على إدراك القطاع الخاص الكويتي بالدور المحوري الذي تلعبه مدينة تورينتو خاصة في الجانب الاقتصادي، حيث تعد بورصة تورينتو واحدة من أفضل الأسواق المالية في العالم، كما أنها تمتلك اقتصادا متنوعا وبيئة استثمارية جاذبة، مشيرا إلى حرص قطاع الأعمال الكويتي على استكشاف الفرص الجديدة في تورينتو كونها تعد البوابة التجارية بين قارة أميركا الشمالية وبقية دول العالم، خاصة انها متقدمة في مجال التجارة الإلكترونية والاقتصاد المعرفي، الأمر الذي يجذب رؤوس الأموال ويشجع المبادرين أيضا في الدخول إلى عالم الأعمال في تورينتو.وأضاف الغانم ان هذا يهدف الى فتح آفاق جديدة لتعميق العلاقات في العديد من المجالات الحيوية واستقطاب الخبرات والمعرفة الكندية العريضة في مجالات الصناعة، الخدمات، التمويل، والتكـــــنولوجيا الصناعية، خاصة أن الكويت تعتبر مستثمرا رئيسيا وشريكا تجاريا طويل الأمد للاقتصاد الكندي، حيث بلغ إجمالي الاستثمار الأجنبي المباشر الكويتي في كندا 1.7 مليار دولار في عام 2022، واحتلت المرتبة الأولى في قائمة العشرة الأوائل في آسيا. بالإضافة إلى ذلك، بلغت التجارة البينية 600 مليون دولار أميركي في عام 2022، مع وجود إمكانية الزيادة التصاعدية بشكل أكبر.وقد ألقى الوزير كلمة رحب فيها بالوفد الكويتي، معربا عن سعادته بعقد هذا اللقاء بحضور مميز من الجانبين الكويتي والكندي والذي يعكس الاهتمام المتبادل ويعطي دلالات على إمكانية فتح آفاق جديدة للتعاون التجاري والاستثماري على حد سواء، كما قدم السادة أعضاء الوفد الكويتي العديد من أوراق العمل، حيث قدم صالح السلمي رئيس اتحاد الشركات الاستثمارية نبذة عن القطاع الاستثماري ودور الاتحاد، فيما قدم د.هشام كلندر الوكيل المساعد للشؤون الصحية الخارجية بالتكليف في وزارة الصحة عرضا عن فرص التعاون بين الكويت وكندا في المجال الصحي، فيما قامت ميسم العبيد من إدارة النافذة الواحدة في هيئة تشجيع الاستثمار المباشر (كديبا) باستعراض بيئة الأعمال وفرص جذب الاستثمارات المباشرة.كما شمل البرنامج جلسات نقاشية لأعضاء الوفد الكويتي تهدف إلى عرض فرص الاستثمار في الكويت شارك فيها كل من مطلق الزايد - الرئيس التنفيذي لشركة مطاحن الدقيق والمخابز الكويتية، وهنادي الصالح رئيس مجلس إدارة شركة أجيليتي للمخازن العمومية، وقاسم المجادي رئيس مجلس إدارة شركة الاستكشافات البترولية الخارجية، وسناء الغملاس من شركة أمنية، وعبدالعزيز الحصبان من شركة نورثيرن ويند.