Ooredoo تحصد جوائز مرموقة في الأعمال الدولية 2023

آل ثاني: التكريم يسلط الضوء على الثقة الكبيرة التي يضعها عملاؤنا وشركاؤنا العالميون في Ooredoo

أعلنت مجموعة Ooredoo عن تكريمها في جوائز الأعمال الدولية 2023، حيث حصلت المجموعة على جائزة ستيفي الذهبية لشركة العام عن فئة شركات الاتصالات الكبرى.كما حصلت مجموعة Ooredoo في تصويت لافت على ثقة العملاء وأصحاب العلاقة والموظفين، ما أسهم في فوزها بجائزة الشركة المفضلة لدى العملاء في قطاع الاتصالات.وبهذه المناسبة، قال الشيخ محمد بن عبدالله آل ثاني، نائب الرئيس التنفيذي لمجموعة Ooredoo: يشكل حصولنا على جائزة ستيفي الذهبية لشركة العام عن فئة شركات الاتصالات الكبرى وجائزة الشركة المفضلة لدى العملاء في قطاع الاتصالات، تجسيدا متميزا لالتزامنا الثابت بالتميز. يسلط هذا التكريم الضوء على الثقة الكبيرة التي يضعها عملاؤنا وشركاؤنا العالميون في Ooredoo، وتزيد من إصرارنا وعزمنا على مواصلة تحديد معايير جديدة في القطاع بما يحفزنا أكثر على متابعة تقديم خدمات استثنائية وتطوير تجربة عملائنا على النحو الذي يريده الجمهور الواسع الذي نقوم بخدمته.كما حصلت شركتها العاملة في إندونيسيا Indosat Ooredoo Hutchison على جائزة ستيفي الذهبية لأفضل إدارة للموارد البشرية لهذا العام.وأضاف الشيخ محمد: يتمتع الاستثمار في طواقم عملنا بالأهمية ذاتها التي يحظى بها التزامنا بتطوير تجربة عملائنا، وهو ما أهلنا للفوز بالجائزة الذهبية عن فئة الموارد البشرية. ونحن فخورون بهذا التكريم. ونشكر لجنة التحكيم على ثقتها في مجموعة Ooredoo وفي أعمالنا. ونتطلع لمواصلة جهودنا والحصول على المزيد من الجوائز مستقبلا.وتعد جوائز الأعمال الدولية برنامج جوائز رائدا عالميا وهو يكرم الأداء المتميز والمساهمات الإيجابية للأفراد والمؤسسات في مختلف مجالات الأعمال والقطاعات من جميع أنحاء العالم. وتم خلال العام الحالي تسلم مشاركات الترشح من مؤسسات في 61 دولة ومنطقة حول العالم.وتمت مراجعة المشاركات وتقييمها من قبل لجنة مكونة من قبل أكثر من 230 مسؤولا تنفيذيا للأعمال في جميع أنحاء العالم، مقسمين إلى 11 لجنة تحكيم عبر الفئات المختلفة. وحصلت المؤسسات الفائزة بجائزة ستيفي الذهبية على أعلى الدرجات في كل فئة من الجوائز، تقديرا لإنجازاتها سواء في مجال الأعمال بشكل عام أو في فئة محددة.وتجدر الإشارة إلى أن مجموعة Ooredoo وصلت إلى الأدوار النهائية في جائزة ستيفي للسيدات في قطاع الأعمال - إنجازات الموارد البشرية والتي سيتم الإعلان عن نتائجها في شهر نوفمبر 2023.