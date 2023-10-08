المركزي والدراسات المصرفية يكرمان خريجي الدفعة الثالثة من قادة الأمن السيبراني

MENAFN - Al-Anbaa) برعاية محافظ بنك الكويت المركزي رئيس مجلس إدارة معهد الدراسات المصرفية باسل الهارون، كرم المعهد خريجي الدفعة الثالثة من «برنامج قادة الأمن السيبراني» الذي عقد في الفترة من 16 يوليو إلى 5 أكتوبر 2023 بتعاون استراتيجي مع أكاديمية معهد سانز التدريبي للأمن السيبراني (SANS Academy) وبنك التسويات الدولية (BIS – Bank of International Settlements)، وهذا البرنامج هو أحد برامج مبادرة «كفاءة» التي أطلقها بنك الكويت المركزي بالتعاون مع البنوك الكويتية لتطوير وتأهيل الكوادر الوطنية بإدارة معهد الدراسات المصرفية منذ 2018.

وهنأ بنك الكويت المركزي والمعهد المكرمين على اجتياز هذا البرنامج الهام ودعاهم لمواصلة التعليم والتأهيل بشكل مستمر لمواكبة ما يجري في العالم ولتوفير المهارات اللازمة لحفظ وحماية الشبكات والأنظمة والتطبيقات والبنى التحتية، مؤكدا أن بنك الكويت المركزي ومعهد الدراسات المصرفية وبالتعاون مع البنوك سيواصلون دعم التعليم والتدريب والتأهيل النوعي لرفد الكفاءات والكوادر المتميزة للاقتصاد الوطني وذلك للمساهمة في تعزيز نموه وتطوره وحمايته سواء عبر برامج المعهد المختلفة أو عبر مبادرة كفاءة.

كما تمت الإشارة إلى سعي بنك الكويت المركزي، عبر معهد الدراسات المصرفية، بشكل دائم للتعاون مع أفضل المؤسسات المهنية العالمية لتقديم البرامج والأنشطة التدريبية وعلى الأخص برامج مبادرة كفاءة وفقا لأعلى المعايير العالمية، وفي إطار ذلك تم التعاقد مع أكاديمية معهد سانز التدريبي للأمن السيبراني SANS Academy وهي من أهم الجهات المعتمدة عالميا في التدريب وتقديم ومنح الشهادات المهنية في مجال الأمن السيبراني، وكذلك تم التعاون مع مركز تنسيق المرونة السيبرانية (Cyber Resilience Coordination Center) التابع لبنك التسويات الدولية BIS، أعرق وأقدم المؤسسات المالية العالمية التي لعبت دورا حيويا في تطوير السوق المالي العالمي، وذلك بالاستفادة من عضوية بنك الكويت المركزي، لإقامة محاضرات وتدريبات متخصصة في حماية الأنظمة المالية والمصرفية وتأمينها.