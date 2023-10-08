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الخليج يمنح النساء خصومات تصل إلى 60% خلال أكتوبر الجاري

10/8/2023 3:23:17 AM
(MENAFN- Al-Anbaa) ضمن جهوده المتواصلة لدعم وتمكين المرأة في المجتمع، وبمناسبة شهر التوعية بسرطان الثدي، أعلن بنك الخليج عن إطلاق عروض حصرية لعميلات بنك الخليج، تشمل المستشفيات والنوادي الرياضية والوجبات الصحية.
وتشمل العروض للعميلات خلال شهر أكتوبر الجاري ما يلي:
٭ 55% خصما في مستشفى المواساة الجديدة على فحص تصوير الثدي لكل البطاقات الائتمانية.
٭ 60% خصما في مستشفى المواساة الجديدة لبطاقات ماستركارد روز غولد الائتمانية.
٭ 10% تخفيضا في نادي «مس بلاتينوم» على العضوية لمدة 3 أشهر لبطاقات ماستركارد روز غولد الائتمانية.
٭ 20% خصما في «ماكرو» عند الاشتراك في الوجبات لبطاقة ماستركارد روز غولد الائتمانية.
٭ 20% خصما في مركز بركة الصحي لكل البطاقات الائتمانية.
وبهذه المناسبة، قالت نائب المدير العام للخدمات المصرفية الشخصية - إدارة التسويق نجلاء العيسى: حرصنا بمناسبة شهر التوعية بسرطان الثدي على توفير برنامج صحي شامل ومتكامل للسيدات خلال شهر أكتوبر الجاري، وذلك ضمن مساعينا المتواصلة لمكافأة السيدات من عميلات بنك الخليج، وخصوصا حاملات بطاقة ماستركارد روز غولد.
وأشارت إلى أن بطاقة ماستركارد روز غولد للسيدات، توفر خصومات وعروضا لدى أكثر من 1000 محل تجاري تناسب حياة المرأة العصرية وتكافئها مع كل عملية شراء، بالإضافة إلى اشتراكهم في برنامج نقاط الخليج، وهو أسرع برنامج مكافآت في الكويت، الذي يمنح العملاء نقاطا يمكن استبدالها برحلات طيران وإقامة فندقية وباقات سفر موسمية وحصرية.
وأضافت: يكافئ البنك حاملات بطاقات روز غولد الائتمانية على التسوق عبر الإنترنت، حيث يحصلن على 5 نقاط من نقاط الخليج مقابل كل دينار يتم إنفاقه على كل عملية عبر الإنترنت في المواقع العالمية.

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