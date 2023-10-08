بالفيديو الأهلي يعلن الرابح في سحب الفوز السنوي الكبير



لؤي مقامس: الحفل شكل فرصة لمكافأة العملاء على ولائهم وشكرهم على ثقتهم الدائمة بالبنك جهير معرفي: نجاح الحفل شهادة على تفانينا بتزويد عملائنا بمكافآت وتجارب مصرفية فريدة

نظم البنك الأهلي الكويتي السحب السنوي الكبير لحساب الفوز للجوائز يوم الجمعة الماضي في مجمع الأفنيوز، بحضور عدد كبير من الجمهور، والذي شهد مجموعة من الأنشطة والبرامج المميزة، فضلا عن الكشف عن اسم الرابح بالجائزة الكبرى.وفاز العميل محمد المتولي عبدالعال بالجائزة الكبرى وهي راتب شهري بقيمة 5000 دينار لمدة 10 سنوات، وقد أعرب الفائز عن سعادته بهذه الجائزة، شاكرا البنك الأهلي الكويتي على تتويجه في الحفل الكبير مما يعكس حرصه الدائم على مكافأة عملائه الأوفياء بمزايا كبيرة واستثنائية.واستقطب الحفل جميع فئات المجتمع بما يشمل العائلات والأفراد وعملاء البنك، بحيث سمحت الفرصة للجميع للمشاركة في مجموعة متنوعة من المسابقات والأنشطة وسط أجواء رائعة تمتع بها الحضور.ويأتي ذلك في وقت يقدم البنك الأهلي الكويتي لعملائه مزايا استثنائية من خلال حساب الفوز للجوائز مما يجذب العملاء لفتح الحساب لديه، إذ انه بالإضافة إلى الجائزة الكبرى، ينظم البنك سحبا أسبوعيا على 10 آلاف دينار، كما قام بإضافة فرص الفوز من خلال السحب الشهري على 20 ألف دينار، والسحب ربع السنوي على 100 ألف دينار، مما يزيد فرص الحصول على مكافآت أعلى باستمرار.ويدرك البنك أهمية نيل رضا العملاء ويقدم تماشيا مع ذلك فرصا متزايدة للفوز، بحيث يمكن للعملاء المشاركة في سحب الفوز الأسبوعي مقابل كل 10 دنانير في الحساب مقارنة بـ100 دينار في السابق.وبهذه المناسبة، أعرب لؤي مقامس الرئيس التنفيذي في البنك الأهلي الكويتي - الكويت عن سعادته بإقامة الحفل السنوي الكبير، قائلا: يوفر حساب الفوز فرصة مميزة للعملاء من أجل الادخار ونيل الجوائز القيمة التي تساعدهم على تحقيق أهدافهم المالية، وقد شكل الحفل فرصة لمكافأة العملاء على ولائهم وشكرهم على ثقتهم الدائمة بالبنك الأهلي الكويتي.من جهتها، قالت جهير معرفي مدير عام إدارة الخدمات المصرفية للأفراد بالإنابة في البنك الأهلي الكويتي: يسعدنا المشاركة الكبيرة التي شهدناها في السحب السنوي الكبير لحساب الفوز، مما يشكل شهادة على تفانينا بتزويد عملائنا بمكافآت وتجارب مصرفية فريدة من نوعها، ونهنئ الفائز محمد المتولي عبدالعال على نيله الجائزة الكبرى، ونعرب عن امتناننا الكبير لدعم عملائنا المستمر لنا.وأكد البنك التزامه بتقديم حلول مصرفية مبتكرة وخدمات استثنائية للعملاء، ويواصل من خلال تنظيم مثل هذه الفعاليات تعزيز علاقته مع مختلف فئات المجتمع، وتأكيد حرصه على تقدير العملاء على ولائهم المستمر له.