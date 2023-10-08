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العبدالكريم رفع مستوى الوعي بالبورصة

10/8/2023 3:23:17 AM
(MENAFN- Al-Anbaa) نظمت بورصة الكويت، سوق الأوراق المالية الرسمي للكويت، ورشة عمل حول معايير الحوكمة والمسؤولية الاجتمـاعـيــة والبيئيــة للشركات المدرجة يوم الاثنين الماضي، وذلك بالتعاون مع شركة سستينبل سكوير للاستشارات. وقد سلطت الورشة الضوء على أحدث الاتجاهات والممارسات في مجال الحوكمة والمسؤولية الاجتماعـيــة والبـيـئـيــة والاستدامــة المؤسسيــة، إضافة إلى بيان الأهمية المتزايدة لهذين العاملين في قرارات المستثمرين الدوليين والمؤسسيين.
هذا، وقد أقيمت الورشة احتفاء بأسبوع المستثمر العالمي السنوي وذلك من خلال نسخته السابعة التي تمتد من 2 إلى 8 أكتوبر 2023، وسيقوم أعضاء المنظمة الدولية لهيئات الأوراق المالية (IOSCO)، والاتحاد العالمي للبورصات (WFE) وأصحاب المصالح الآخرون من خلال أسبوع المستثمر العالمي بتعزيز وعي المستثمرين وحمايتهم. كما يمكن للأعضاء المشاركين اختيار أي أسبوع آخر في شهري أكتوبر أو نوفمبر لإجراء الأنشطة المتعلقة بهذا الأسبوع. وبهذه المناسبة، قالت نورة العبدالكريم، رئيس قطاع الأسواق في بورصة الكويت: سعت بورصة الكويت منذ التأسيس إلى رفع مستوى الوعي للمشاركين في سوق المال الكويتي، وأن يكون السوق على دراية بأحدث الممارسات والمعايير المتبعة في مجتمع الاستثمار الدولي، بما في ذلك المتعلقة بمجال الحوكمة والمسؤولية الاجتمـاعـيـــة والبيئيــة والاستدامة المؤسسية.
وأضافت: يعد تنظيم هذه الورشة دليلا على حرص البورصة المستمر على زيادة وعي المشاركين في السوق حول أحدث الممارسات في إعداد تقارير الحوكمة والمسؤولية الاجتماعية والبيئية وأهميتها، ومختلف المعايير المتبعة في هذا المجال. أود أن أتقدم بالشكر لشركة سستينبل سكوير للاستشـــارات، وأتطلـــع إلى المزيد من التعاون في المستقبل.
من جانبه، قال منعم بن ليلهم، المدير التنفيذي لشركة سستينبل سكوير للاستشارات: تؤكد المبادرة مع بورصة الكويت التزامنا برفع معايير الحوكمة والمسؤولية الاجتماعية والبيئية في المنطقة، حيث تعمل الشركة على خلق قيمة مضافة لكل المصدرين في السوق، إضافة إلى العمل على تحفيز التحول نحو نظام عمل أكثر استدامة ومسؤولية في الاقتصاد الكويتي. أتقدم بالشكر إلى بورصة الكويت، وأتطلع إلى المزيد من التعاون في المستقبل.

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