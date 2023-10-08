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السنعوسي بورصة الكويت كرست جهودها للارتقاء بسوق المال الكويتي منذ تأسيسها

10/8/2023 3:23:16 AM
(MENAFN- Al-Anbaa) ضمن سلسلة لقاءاتها التفاعلية تحت مسمى «آفاق النمو-Growth Perspectives»، تعاونت مجموعة أكسفورد للأعمال مع شركة بورصة الكويت للأوراق المالية لإطلاق مادة وثائقية بعنوان «تحول أسواق المال في الكويت»، والتي تسلط الضوء على الإنجازات الملموسة التي سجلتها بورصة الكويت ومنظومة السوق في تطوير القطاع الاستثماري، ودفع عجلة النمو في سوق المال الكويتي.
ويأتي إطلاق المادة بهدف إبراز التزام بورصة الكويت على مدى السنوات الماضية بتحقيق الأهداف التنموية للدولة، والدور المهم الذي يؤديه القطاع الخاص لهذه الغاية، فمنذ تأسيسها كشركة خاصة تتولى مهام إدارة وتطوير سوق الكويت للأوراق المالية، حققت بورصة الكويت مكانة رائدة في قطاع أسواق المال مما ترتب عليه النجاح اللافت لإتمام عملية الخصخصة والإدراج الذاتي في السوق «الأول».
ومن خلال استراتيجية مدروسة صممت وفق أفضل المعايير الدولية، قدمت بورصة الكويت أدوات استثمارية جديدة، وعملت على تعزيز مستوى الشفافية، وإعادة هيكلة السوق، وقد أسهمت هذه التدابير في رفع القدرة التنافسية وزيادة السيولة لترتقي بسوق المال الكويتي إلى مراحل جديدة، ما أثمر تصنيفها كسوق ناشئ من قبل مؤسسات رائدة، مثل FTSE Russel، وS&P DJI، وMSCI.
وأكد الرئيس الأول للتسويـــق والاتصــال المؤسسي في بورصة الكويت ناصر السنعوسي على التعاون المثمر مع مجموعة أكسفورد للأعمال، والتي ساهمت في إبراز التطور الكبير الذي شهده سوق المال الكويتي لدى المستثمرين حول العالم، قائلا: «قامت بورصة الكويت بتكريس كافة جهودها للارتقاء بسوق المال الكويتي منذ تأسيسها من خلال تقديم منتجات وخدمات تلبي احتياجات المشاركين في السوق، وتسهم في إنشاء منصة تداول موثوقة للمستثمرين على نطاق عالمي. ذلك، وتعد مشاركتنا في سلسلة (آفاق النمو Growth Perspectives) إشارة واضحة لمساعينا الدؤوبة إلى تسليط الضوء على رحلة الاقتصاد الكويتي للمجتمع الاستثماري العالمي».
من جانبه، أكد مارك دي بلوا، مدير محتوى الفيديو في مجموعة أكسفورد للأعمال، أن المادة الوثائقية «تحول أسواق المال في الكويت» تلخص رحلة بورصة الكويت المتميزة نحو ترسيخ مكانتها كقوة مالية إقليمية. وقال: من خلال هذا التعاون، نحن نؤكد من جديد التزامنا الثابت بإبراز قصص التحول للأسواق الناشئة من خلال السرد المرئي بأسلوب مشوق وجاذب، وتعميق فهم الجمهور للتطور الاقتصادي الذي يشهده كل منهما، إلى جانب تسليط الضوء على التأثير العميق للاستراتيجيات الناجحة على المشهد المالي في هذه الأسواق.

MENAFN08102023000130011022ID1107206952

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