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Stc تختتم رعايتها لبرنامج قادة المستقبل

10/8/2023 3:23:16 AM
(MENAFN- Al-Anbaa) اختتمت شركة الاتصالات الكويتية stc، رعايتها لـ «برنامج قادة المستقبل» الذي نظمته الهيئة العامة للشباب. وباعتبارها الراعي الرئيسي للبرنامج الذي يتماشى مع مبادرة upgrade التعليمية، وبالنظر إلى مساهمتها الواسعة في المجتمع، فقد تم تكريم stc لجهودها وبرامجها المختلفة المستدامة التي تهدف إلى تمكين وتنمية جيل الشباب.
وأقيم حفل ختامي لتكريم 100 مشارك من الشباب الكويتي الذين تتراوح أعمارهم بين 11 و17 عاما والذين شاركوا في مختلف الأنشطة التي ساعدتهم على تعزيز مهاراتهم المهنية. وحضر الحفل نائب المدير العام للهيئة لقطاع تنمية الشباب بالتكليف د.مشعل الجنوبي، وأنفال الكندري اختصاصي العلاقات العامة والإعلام الاجتماعي في stc، بالنيابة عن الشركة. وخلال الحفل الختامي، تم تكريم stc لمشاركتها الفاعلة ودورها الريادي في دعم وتطوير الشباب في المجتمع وتمكينهم في شتى المجالات.
تم تصميم برنامج «قادة المستقبل» بهدف غرس مجموعة من المهارات المهنية التي من شأنها أن تساعد المشاركين على التفوق وإعداد وتأهيل الطلاب، لشغل وظائف مختلفة، وتعزيز معدل توظيف الكوادر الشبابية من ذوي الكفاءات. وخلال البرنامج، تعرف المشاركون على أساليب تطوير العادات السلوكية الإيجابية، والتخطيط الفعال، وبناء المهارات القيادية، وتعزيز الصفات الكاريزمية. وتم تنظيم الجلسات التي أقيمت ضمن البرنامج في مختلف مراكز الشباب في جميع أنحاء الكويت، حيث قامت stc أيضا بتوزيع الهدايا على جميع المشاركين.
من جهتها، أعربت دانة الجاسم، المدير العام لاتصالات الشركات في stc عن سعادتها بالمشاركة والنجاح الذي شهده برنامج قادة المستقبل، كما أثنت على مستوى مشاركة الطلاب طوال هذه التجربة الفريدة.
وأضافت الجاسم: لقد كان تعاوننا مع الهيئة العامة للشباب مثمرا، وقد قطعنا معا خطوات واسعة من أجل المساهمة في تمكين شباب الكويت. حيث إن دعم المجتمع وتمكين جيل الشباب هو بمنزلة ركيزة أساسية في إطار المسؤولية المجتمعية الشامل لدينا، ونعتقد أنه من الضروري إطلاق مبادرات هادفة ومستدامة بشكل دوري للنهوض بقدراتهم وتعزيز مهاراتهم وتأهيل قادة المستقبل.

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