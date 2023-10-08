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برقان 20 فائزا في سحب كنز الشهري

10/8/2023 3:23:15 AM
(MENAFN- Al-Anbaa) أعلن بنك برقان عن أسماء العشرين فائزا في السحب الشهري لحساب كنز، والذين سيحصل كل منهم على جائزة نقدية بقيمة 2000 دينار، ويدخل هذا السحب كل عملاء حساب كنز الذين يحافظون على رصيد أدنى قدره 200 دينار لمدة أسبوع على الأقل قبل تاريخ السحب، وتزداد فرصهم في الفوز كلما ازدادت إيداعاتهم في الحساب، وفيما يلي أسماء الفائزين:
عبدالله عبدالرحيم المطوع، عبدالمحسن حميد الطالب، أنيسة بدر القطان، دلال محمد العتيبي، هادي عبدالرضا الهندياني، هبة الله سمير العوام، خالد محمد الخالد، ميثم ياسين دشتي، محمد قاسم حمود، محمد طاهر رومي، نادية فهد خاسكي، سعداء عيسى الشمري، سعد صنيتان هديب، صفاء عبدالحميد محمد، سيما جول جينن شعبان إبراهيم عبدالرحمن، شاكر عبدالله بوحمد، شذى صالح السالم، فرقد عبدالله الصانع، زينب خضر فرحان. يقدم بنك برقان بالإضافة إلى السحب الشهري، سحبا نصف سنوي بقيمة 500 ألف دينار وجائزة سنوية كبرى بقيمة 1.5 مليون دينار، وحساب كنز متاح لأي فرد ويمكن فتحه بالدينار الكويتي أو بالعملات الرئيسية (الدولار الأميركي واليورو والناتج المحلي الإجمالي) بإيداع 200 دينار كحد أدنى.

MENAFN08102023000130011022ID1107206950

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