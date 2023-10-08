الاقتصاد يتأثر بسياسات الاحتياطي الفيدرالي

(MENAFN
) حصلت على درجة الدكتوراه في الاقتصاد من جامعة ييل بعد مرور ستة سنوات من حصول جانيت يلين على نفس الشهادة في سنة 1971. بالرغم من أننا كلاً درسنا تحت إشراف البروفيسور جيمس توبين، الحاصل على جائزة نوبل، إلا أن هناك اختلافًا كبيرًا بين مواقفنا، حيث أنني محافظ عندما يتعلق الأمر بصنع السياسات الاقتصادية.
كما أطلقت مصطلح "حراس السندات" قبل أربعين عامًا. واليوم، بوصفها وزيرة خزانة الولايات المتحدة، عليها أن تشعر بقلق كبير من إمكانية أن يقوم هؤلاء الحراس بتغيير خطط الرئيس جو بايدن، والتي دعمتها بشدة ونشرتها بكل حماس. كتبت لأول مرة عن حراس السندات في 27 تموز 1983، حيث أفادت: "إذا لم تقم السلطات المالية والنقدية بتنظيم الاقتصاد، فإن مستثمري السندات سيفعلون ذلك، وسيتولى حراس أسواق الائتمان إدارة الاقتصاد".
في حين تسير السياسة النقدية على المسار الصحيح في الوقت الحالي، حيث يركز الاحتياطي الفيدرالي على مكافحة التضخم الذي صعد في سنتي 2021 و2022 عقب إصدار وزارة الخزانة برئاسة يلين في أول سنة 2021 للعديد من شيكات المساعدات للمواطنين. وقد أدت هذه الإجراءات إلى ارتفاع الاستهلاك، الذي كان متناميًا بالفعل منذ الجولتين الأوليتين من شيكات المساعدات أثناء إدارة ترامب في عام 2020. وأدت هذه الزيادة في الأسعار، الى دفع الاحتياطي الفيدرالي لتغيير مساره في أول السنة الماضية، وتشديد السياسة النقدية بشدة لمواجهة التضخم.
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