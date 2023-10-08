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مرشحون لإجراء المقابلات الشخصية لوظيفة معلم - أسماء

10/8/2023 3:10:30 AM
(MENAFN- Al Wakeel News) الوكيل الإخباري - دعت وزارة التربية والتعليم بالتنسيق مع ديوان الخدمة المدنية، مرشحين لإجراء المقابلات الشخصية، لإشغال وظيفة معلم.


وتعقد المقابلات الشخصية خلال الفترة من يوم الثلاثاء الموافق 10/10/2023 ولغاية يوم الخميس الموافق 12/10/2023، في مركز الوزارة الساعة 9 صباحا.


وتاليا الأسماء:





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