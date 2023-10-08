غوغل تحجب المواقع الإخبارية على محرّك بحثها في كندا اعتباراً من كانون الأول

MENAFN - Al Wakeel News)أفادت شركة غوغل العملاقة عن احتمال حجب المواقع الإخبارية على محرّك بحثها في كندا اعتباراً من كانون الأول ، رداً على قانون كندي جديد يلزم الشركات الرقمية العملاقة بدفع أموال لوسائل الإعلام مقابل مشاركة محتواها.



وكانت "ميتا" (Meta) الشركة الأم لفيسبوك وإنستغرام، قد منعت مستخدميها من رؤية أو مشاركة روابط لمقالات إخبارية في كندا، قبل دخول هذا القانون حيّز التنفيذ، والذي يجبر المنصّات على تعويض مقدّمي المحتوى.



ومن جانبها، حثّت شركة غوغل الحكومة الكندية الجمعة، على إجراء تغييرات تشريعية "ضرورية" على هذا القانون الذي يجب أن يدخل حيّز التنفيذ في كانون الاول المقبل، مشيرة إلى انه "غير قابل للتطبيق".



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