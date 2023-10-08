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9 إصابات بحوادث مُتفرقة على الطرق الخارجية خلال 24 ساعة

10/8/2023 3:10:29 AM
(MENAFN- Al Wakeel News) الوكيل الإخباري - قال النقيب عامر الصمادي، من إدارة الدوريات الخارجية، إنه تم خلال 24 ساعة الماضية التعامل مع عدد من الحوادث، نتج عنها 9 إصابات مختلفة.
وبيّن الصمادي، خلال التقرير المروري، عبر إذاعة الأمن العام، أنه تم التعامل مع حادث تصادم على الطريق الصحراوي، ونتج عنه إصابتين، وتم نقلهما إلى المستشفى.
وأضاف أنه تم التعامل مع حادث تصادم بعد جسر خو في الزرقاء، ونتج عنه 5 إصابات، والتعامل مع حادث تصادم آخر على طريق اربد - المفرق، ونتج عنه إصابتين.


وأوضح الصمادي، أن أبرز أسباب وقوع الحوادث كان ارتكاب مخالفة تغيير المسرب بشكل مفاجئ.

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