Sunday, 08 October 2023 11:19 GMT

وفاة طفل 3 أعوام دهساً في غور الصافي

10/8/2023 3:10:29 AM
(MENAFN- Al Wakeel News) الوكيل الإخباري - توفي طفل يبلغ من العمر 3 أعوام، إثر حادث دهس، وقع مساء أمس، في منطقة غور الصافي.
وقال النقيب كفاح الهزايمة، من غرفة عمليات إدارة السير المركزية، خلال التقرير المروري، عبر إذاعة الأمن العام، أنه تم تعليل سبب الحادث بعد أخذ السائق الاحتياطات اللازمة.
وأضاف الهزايمة، أنه التعامل مع عدد من التعطلات ، أبرزها كان تعطل ( تريلا) على مخرج جسر النهضة في عمّان، الأمر الذي أحدث بعض الأثر المروري.
وقال إنه تم التعامل مع حادث اصطدام مركبة بعمود كهرباء، وقع على شارع البكالوريا باتجاه السلط، دون وقوع إصابات.




MENAFN08102023000208011052ID1107206940

إخلاء المسؤولية القانونية:
تعمل شركة "شبكة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا للخدمات المالية" على توفير المعلومات "كما هي" دون أي تعهدات أو ضمانات... سواء صريحة أو ضمنية.إذ أن هذا يعد إخلاء لمسؤوليتنا من ممارسات الخصوصية أو المحتوى الخاص بالمواقع المرفقة ضمن شبكتنا بما يشمل الصور ومقاطع الفيديو. لأية استفسارات تتعلق باستخدام وإعادة استخدام مصدر المعلومات هذه يرجى التواصل مع مزود المقال المذكور أعلاه.

Tags

Label

Comments

No comment

Category

Date

النشرة الإخبارية



آخر الأخبار

البحث