بنك الإسكان يطلق خدمة تأمين السفر لعملائه على تطبيق إسكان موبايل

MENAFN - Al Wakeel News) الوكيل الإخباري - أطلق بنك الإسكان خدمة "تأمين السفر" التي تتيح لجميع عملائه من الأفراد إمكانية شراء واستصدار وثائق تأمين رحلات سفرهم الدولية لجميع أنحاء العالم، بما فيها أوروبا والشرق الأوسط، في أي وقت وبشكل مباشر وآمن وبخطوات بسيطة عبر تطبيق إسكان موبايل على هواتفهم الذكية، مختصراً عليهم الوقت والجهد.



ويقدم بنك الإسكان خدمة "تأمين السفر" بالتعاون مع مجموعة الخليج للتأمين-الأردن، وبخطط متنوعة تغطي العديد من أنواع المخاطر المرتبطة بالسفر للعمل أو الترفيه، بما يشمل التأمين الطبي والنفقات العلاجية، والتأمين ضد الحوادث والطوارئ ومنها فقدان الأمتعة والوثائق الثبوتية، وغيرها.



وتعكس هذه الخدمة الموجهة لعملاء البنك، جهود بنك الإسكان من حيث تنويع محفظته التأمينية، وإثراء خدماته الرقمية المقدمة عبر تطبيق إسكان موبايل، بما يعزز شمولية وتكامل خدماته الرقمية لترقى لاحتياجات وتطلعات عملائه، والمتسمة بمواكبتها للتطورات المصرفية العالمية وتناغمها مع مسيرة التحول الرقمي للبنك.



ويعتبر تطبيق إسكان موبايل الذي يقدم العديد من الخدمات البنكية الأساسية والحلول المالية والخدمات الأخرى واحداً من قنوات البنك الإلكترونية التي تشمل إسكان أونلاين، والخدمة الهاتفية، وخدمة الرد الآلي، والبنك الناطق، وخدمةIskan Chat ، وIskan Pay، بالإضافة إلى شبكة أجهزة الصراف الآلي التابعة له.