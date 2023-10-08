كتائب القسام تعلن مقتل قائد كتيبة الاتصالات في الجيش الإسرائيلي

كتائب القسام تعلن مقتل قائد كتيبة الاتصالات في الجيش الإسرائيلي
التاريخ
10/8/2023 3:10:28 AM
(MENAFN
- Al Wakeel News) الوكيل الاخباري - قالت كتائب القسام إن مقاتليها لا يزالون يخوضون اشتباكات ضارية في عدة مواقع داخل الأراضي المحتلة، مضيفة أن مفارز المدفعية تقوم بإسناد المقاتلين بالقذائف الصاروخية في أوفاكيم وسديروت وياد مردخاي وغيرها.
وأعلنت كتائب القسام مقتل قائد كتيبة الاتصالات في الجيش الإسرائيلي.
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