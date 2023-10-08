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كتائب القسام تعلن مقتل قائد كتيبة الاتصالات في الجيش الإسرائيلي

10/8/2023 3:10:28 AM
(MENAFN- Al Wakeel News) الوكيل الاخباري - قالت كتائب القسام إن مقاتليها لا يزالون يخوضون اشتباكات ضارية في عدة مواقع داخل الأراضي المحتلة، مضيفة أن مفارز المدفعية تقوم بإسناد المقاتلين بالقذائف الصاروخية في أوفاكيم وسديروت وياد مردخاي وغيرها.


وأعلنت كتائب القسام مقتل قائد كتيبة الاتصالات في الجيش الإسرائيلي.


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