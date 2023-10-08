مجلس الأمن يعقد مشاورات مغلقة بشأن فلسطين

MENAFN - Al Wakeel News) الوكيل الإخباري - يعقد أعضاء مجلس الأمن الدولي، عند الساعة 10 من مساء اليوم بتوقيت الأردن، مشاورات مغلقة طارئة حول الحالة في الشرق الأوسط، بما في ذلك القضية الفلسطينية.



ويناقش الأعضاء التصعيد الأخير، ومن المتوقع أن يقدم المنسق الخاص لعملية السلام في الشرق الأوسط تور وينيسلاند إحاطة إعلامية عن الوضع والجهود المبذولة لتهدئة المواجهة والتوسط لوقف إطلاق النار.



يذكر أنه تم الإعلان أمس عن اجتماع المجلس في جلسة خاصة طارئة ولكن تم تغييره لاحقًا إلى جلسة مشاورات طارئة، ولا سيما إن المشاورات تختلف عن الجلسة الخاصة من حيث أنها ليست جلسة رسمية لمجلس الأمن.