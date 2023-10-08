مجلس الأمن يعقد مشاورات مغلقة بشأن فلسطين

(MENAFN
- Al Wakeel News) الوكيل الإخباري - يعقد أعضاء مجلس الأمن الدولي، عند الساعة 10 من مساء اليوم بتوقيت الأردن، مشاورات مغلقة طارئة حول الحالة في الشرق الأوسط، بما في ذلك القضية الفلسطينية.
ويناقش الأعضاء التصعيد الأخير، ومن المتوقع أن يقدم المنسق الخاص لعملية السلام في الشرق الأوسط تور وينيسلاند إحاطة إعلامية عن الوضع والجهود المبذولة لتهدئة المواجهة والتوسط لوقف إطلاق النار.
يذكر أنه تم الإعلان أمس عن اجتماع المجلس في جلسة خاصة طارئة ولكن تم تغييره لاحقًا إلى جلسة مشاورات طارئة، ولا سيما إن المشاورات تختلف عن الجلسة الخاصة من حيث أنها ليست جلسة رسمية لمجلس الأمن.
MENAFN08102023000208011052ID1107206937
إخلاء المسؤولية القانونية:
تعمل شركة "شبكة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا للخدمات المالية" على توفير المعلومات "كما هي" دون أي تعهدات أو ضمانات... سواء صريحة أو ضمنية.إذ أن هذا يعد إخلاء لمسؤوليتنا من ممارسات الخصوصية أو المحتوى الخاص بالمواقع المرفقة ضمن شبكتنا بما يشمل الصور ومقاطع الفيديو. لأية استفسارات تتعلق باستخدام وإعادة استخدام مصدر المعلومات هذه يرجى التواصل مع مزود المقال المذكور أعلاه.