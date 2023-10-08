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قوات الاحتلال تغلق محافظة بيت لحم بالكامل

10/8/2023 3:10:02 AM
(MENAFN- Palestine News Network ) بيت لحم/PNN- أغلقت قوات الاحتلال الإسرائيلي، اليوم الاحد، كافة مداخل محافظة بيت لحم.

وأفادت مصادر أمنية، بأن قوات الاحتلال أغلقت المدخل الجنوبي لبلدة الخضر "النشاش" بالبوابة الحديدية، وعقبة حسنة المؤدي للريف الغربي بالمكعبات الاسمنتية.

وأضافت المصادر ذاتها، أن قوات الاحتلال أغلقت منطقة طاليتا قومي في بيت جالا بحاجز عسكري، ومدخل بلدة بيت فجار الرئيس، ومراح رباح وتقوع بالبوابة الحديدية، بالإضافة الى اغلاق مداخل زعترة وجناته بالسواتر الترابية، والولجة بالمكعبات الاسمنتية.

وأشارت إلى أنه تم اغلاق مدخل بيت جالا الغربي بالبوابة الحديدية، وأيضا منطقة مقبرة حلوة شرق بيت ساحور، والاسكانات في بيت جالا، والمدخل الرئيس لقرية الرشايدة شرق بيت لحم.


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