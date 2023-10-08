قوات الاحتلال تغلق محافظة بيت لحم بالكامل

(MENAFN
- Palestine News Network )
بيت لحم/PNN- أغلقت قوات الاحتلال الإسرائيلي، اليوم الاحد، كافة مداخل محافظة بيت لحم.
وأفادت مصادر أمنية، بأن قوات الاحتلال أغلقت المدخل الجنوبي لبلدة الخضر "النشاش" بالبوابة الحديدية، وعقبة حسنة المؤدي للريف الغربي بالمكعبات الاسمنتية.
وأضافت المصادر ذاتها، أن قوات الاحتلال أغلقت منطقة طاليتا قومي في بيت جالا بحاجز عسكري، ومدخل بلدة بيت فجار الرئيس، ومراح رباح وتقوع بالبوابة الحديدية، بالإضافة الى اغلاق مداخل زعترة وجناته بالسواتر الترابية، والولجة بالمكعبات الاسمنتية.
وأشارت إلى أنه تم اغلاق مدخل بيت جالا الغربي بالبوابة الحديدية، وأيضا منطقة مقبرة حلوة شرق بيت ساحور، والاسكانات في بيت جالا، والمدخل الرئيس لقرية الرشايدة شرق بيت لحم.
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