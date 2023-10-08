Sunday, 08 October 2023 11:18 GMT

سعر غرام الذهب 21 بالأردن اليوم الأحد

10/8/2023 3:09:44 AM
(MENAFN- Al Wakeel News) الوكيل الإخباري- استقر سعر غرام الذهب من عيار 21 بالاردن اليوم الاحد عند 37.60 دينارا للبيع للمواطنين مقابل 36.10 دينارا للشراء منهم ، وفقاً للتسعيرة الصادرة عن النقابة العامة لأصحاب محلات تجارة وصياغة الحلي والمجوهرات .

فيما بلغ سعر غرام الذهب من عيار 18 اليوم عند 33.70 للبيع للمواطنين مقابل 30.70 للشراء منهم .





MENAFN08102023000208011052ID1107206934

إخلاء المسؤولية القانونية:
تعمل شركة "شبكة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا للخدمات المالية" على توفير المعلومات "كما هي" دون أي تعهدات أو ضمانات... سواء صريحة أو ضمنية.إذ أن هذا يعد إخلاء لمسؤوليتنا من ممارسات الخصوصية أو المحتوى الخاص بالمواقع المرفقة ضمن شبكتنا بما يشمل الصور ومقاطع الفيديو. لأية استفسارات تتعلق باستخدام وإعادة استخدام مصدر المعلومات هذه يرجى التواصل مع مزود المقال المذكور أعلاه.

Tags

Label

Comments

No comment

Category

Date

النشرة الإخبارية



آخر الأخبار

البحث