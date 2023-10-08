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مسؤولة بالفيدرالي الأمريكي: من المرجح أن ترتفع الفوائد مجدداً

10/8/2023 3:09:44 AM
(MENAFN- Al Wakeel News) الوكيل الإخباري - قالت عضو مجلس الاحتياطي الفيدرالي الأمريكي ميشيل بومان، إن التضخم لا يزال مرتفعاً للغاية رغم التقدم الكبير في خفضه.
وأشارت بومان في تصريحات صحفية، إلى أن الفيدرالي الأميركي سيحتاج على الأرجح إلى تشديد السياسة النقدية على نحو أكبر.
وأضافت: "أتوقع أنه سيكون من المناسب رفع الفائدة على نحو أكبر والإبقاء عند مستوى مشدد لبعض الوقت لإعادة التضخم نحو المستهدف البالغ 2% في الوقت المناسب".
وشددت بومان على أنها لا تزال مستعدة لتأييد رفع الفائدة إذا أظهرت البيانات المقبلة تعثر التقدم المحرز على مستوى التضخم أو أنه كان بطيئاً للغاية للعودة بالتضخم نحو المستهدف في الوقت المناسب.
وبالنسبة لتقرير الوظائف الأميركي الذي صدر يوم الجمعة الماضي وأظهر إضافة 336 ألف وظيفة جديدة في سبتمبر أيلول، قالت بومان إنه عكس نمواً قوياً في الوظائف.




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