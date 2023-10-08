الذهب الأسود يسجل أكبر هبوط أسبوعي منذ مارس بسبب تقلبات الأسواق وزيادة قلق الفائدة

(MENAFN
) شهدت أسواق الذهب الأسود هذا الأسبوع هبوطًا قوياَ، مسجلة أكبر انخفاض أسبوعي منذ آذار الماضي. يعود هذا الهبوط إلى الاضطرابات في الأسواق المالية التي نجمت عن التكهنات حول رفع أسعار الفائدة، وهو ما طغى على مشكلة نقص العرض في أسواق التداول المباشر للخام.
كما تأثرت أسعار الذهب الأسود بشكل كبير بارتفاع أسعار الفائدة المحتملة واستمرار السياسة النقدية التقشفية لفترة طويلة. هذا بالإضافة إلى عمليات البيع التي تمت بناءً على التحليل الفني والتداول بواسطة الخوارزميات، مما أدى إلى هبوط حاد في الأسعار.
كذلك على سبيل المثال، انخفض خام غرب تكساس الوسيط إلى حوالي 83 دولارًا للبرميل، بانخفاض يقارب 8 دولارات خلال هذا الأسبوع فقط. ووصلت أسعار الذهب الأسود الآن إلى أقل مستوى لها منذ شهر آب، عقب أن فقدت جميع العوائد التي حققتها نتيجة لاتفاق تخفيض الإنتاج الذي تم التوصل إليه بين روسيا والسعودية. وقد صعدت الأسعار بمعدل تعدى 30 بالمئة في فترة الاتفاق.
في حين أثار بيان حكومي أمريكي حديث تخوفًا إضافيًا بشأن تدهور استهلاك البنزين وزيادة مخزون وقود المحركات، مما أثار تساؤلات حول تأثير زيادة الأسعار على الطلب على هذه السلع. وعلى الرغم من ذلك، تقول بعض المصارف مثل "غولدمان ساكس" و"باركليز" أن هذه المخاوف قد تكون مبالغ فيها.
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