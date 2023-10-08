5 شهداء وجرحى اثر استهداف منازل في غزة

MENAFN - Khaberni) خبرني - استشهد خمسة فلسطينيين على الأقل و أصيب آخرون بجراح ،صباح اليوم الأحد ، جراء قصف طائرات قوات الاحتلال الاسرائيلي ثلاثة منازل في مدينة غزة وفي مخيم النصيرات ومخيم المغازي وسط القطاع .

وقالت مصادر فلسطينية ،ان طائرات الاحتلال قصفت بعدد من الصواريخ 3 منازل الاول في مخيم النصيرات والثاني في مخيم المغازي والثالث غرب مدينة غزة،ما أدى الى استشهاد عدد من الفلسطينيين وإصابة آخرين ،وكذلك تدمير منزلين بالكامل.

كما قصفت طائرات الاحتلال مقر متابعة العمل الحكومي بمدينة غزة ودمرته بالكامل ،وقصفت منزل عضو المكتب السياسي لحركة حماس زكريا ابو معمر شرق خانيونس جنوب القطاع،ما أدى الى تدميره.