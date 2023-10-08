الصين تزيد احتياطها من الذهب متجاوزةً الأشهر الحادية عشر باتساع

(MENAFN) في شهر أيلول، أعلنت الصين زيادة احتياطاتها من الذهب للشهر الحادي عشر على التوالي، وهو القرار الذي لفت انتباه الأسواق نظرًا لارتفاع العلاوة على أسعار المعدن الأصفر المحلية. يمتلك بنك الشعب الصيني كميات كبيرة من الذهب، حيث ارتفعت كميتها في أيلول بمقدار 840 ألف أونصة "تروي"، وهي وحدة تزن حوالي 2.75 غرامًا أكثر من الأونصة التقليدية.



كما برزت الصين كواحدة من المصارف المركزية الأساسية التي تزيد من احتياطاتها من المعدن النفيس بشكل ملحوظ في 2023. وقامت الصين بدعم الطلب القوي على الذهب في الدولة الآسيوية، وذلك في ظل الضغوط الناجمة عن زيادةأسعار الفائدة على مستوى العالم.



كذلك أشار مجلس الذهب العالمي إلى أن طلب المصارف المركزية العالمية على الذهب كان كبيرًا في شهر آب، وكان هذا الطلب محصورًا في عدد قليل من الدول، بما في ذلك الصين.



في حين زاد الطلب المحلي على الأصول الآمنة نتيجة المخاوف من التباطؤ الاقتصادي، مما أدى إلى زيادة العلاوة المحلية على أسعار الذهب إلى مستويات قياسية. وساهمت قيود الاستيراد التي فرضها المصرف المركزي الصيني في دعم اليوان الضعيف.



ورغم انخفاض أسعار الاقتصاد، فإن هناك اهتمامًا متزايدًا بشراء الذهب من قبل المصرف المركزي الصيني، حيث لا تزال الأسعار عالية بالنسبة للمستهلكين المحليين.



ويبدو أن الصين مستمرة في زيادة احتياطاتها من الذهب، مما يعكس الثقة في دور الذهب كأصل آمن ومخزن للقيمة. تبقى أسواق الذهب العالمية مستقرة ومتأثرة بعوامل عديدة بما في ذلك الاقتصاد والأوضاع العالمية.

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