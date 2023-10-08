أسعار زيت الزيتون ترتفع إلى مستويات قياسية بسبب الظروف الجوية القاسية

(MENAFN
) شهدت أسعار زيت الزيتون ارتفاعًا حادًا في البلدان المنتجة له خلال هذا العام، حيث ارتفعت بنسبة 12.5 بالمئة، أمام ارتفاع بمعدل 8.8 بالمئة في السنة الماضية,، وفقًا لتقرير صادر عن شركة بحوث سوقية مقرها شيكاغو.
كما تعود هذه الزيادة الكبيرة في أسعار زيت الزيتون إلى سلسلة من الظروف الجوية القاسية التي ضربت العديد من المناطق المنتجة. فقد تسببت الحرارة الشديدة وحرائق الغابات والجفاف في تدمير جزء كبير من محصول الزيتون في العالم.
كذلك وصل سعر زيت الزيتون إلى مستوى قياسي بلغ 9 آلاف دولار للطن المتري، وهو ما يعني أن زيت الزيتون حاليًا يزيد قيمة عن النفط الخام، الذي بلغ سعره حوالي 670 دولارًا للطن المتري.
في حين تسبب هذا الارتفاع في أسعار زيت الزيتون في تحفيز المخاوف بين المستهلكين والأسواق العالمية. إسبانيا، التي تمد العالم بنصف احتياجاته من زيت الزيتون، أعلنت تراجع إنتاجها بمعدل 48 بالمئة أمام 2022، مما أثر بشكل كبير على الإمدادات العالمية.
وأظهر بيان حكومي إسباني أن الإمدادات قلصت بشكل كبير في شهر آب، مما أثار المزيد من المخاوف في الأسواق. وقد عدلت وزارة الزراعة الأمريكية تقديراتها لإنتاج زيت الزيتون العالمي إلى أقل من 25 بالمئة أمام سنة 2022، حيث بلغت 2.5 مليون طن.
وتشير تقديرات الوزارة إلى زيادة أسعار زيت الزيتون بمعدل 130 بالمئة عن ما كانت عليه في 2022، ويتوقع أن يظل التغير المناخي والظروف الجوية القاسية تحتفظ بمكانتهما كعوامل تؤثر بصورة كبيرة على أسعار زيت الزيتون في المستقبل.
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