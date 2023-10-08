256 شهيدا بينهم 20 طفلا جراء العدوان على غزة

MENAFN - Khaberni) خبرني - ارتفع عدد الشهداء الفلسطينيين جراء العدوان الإسرائيلي على قطاع غزة المحاصر إلى 256 شهيدا، بينهم 20 طفلا، وفق ما أعلنت وزارة الصحة الفلسطينية في القطاع.

وقالت الوزارة في بيان مقتضب صباح الأحد "استشهد 256 مواطنا من بينهم 20 طفلا وإصابة 1788 مواطنا بجراح مختلفة من بينهم 121 طفلا، جراء العدوان الإسرائيلي خلال الـ 24 ساعة الماضية".

وقالت الوزارة، في بيان سابق، إن الطواقم الطبية لا تزال تعمل بكل طاقتها من أجل إنقاذ عشرات الحالات الخطيرة والحرجة في غرف العمليات والعنايات المكثفة.

وأشارت إلى أنها بدأت منذ صباح السبت بتفعيل خطة الطوارئ لديها وأعلنت العمل بإجراءات الطوارئ القصوى في جميع المرافق الصحية ووحدات الإسعاف، موضحة أنها أوقفت العيادات الخارجية والعمليات المجدولة، في إطار رفع الجهوزية والتأهب.

وأكدت الوزارة أن حالة الجهوزية تبقى محدودة مع استمرار الحصار الإسرائيلي وما تسبّبه من عجز كبير في الأدوية والمستهلكات الطبية.

وأدانت استهداف الطواقم والمرافق الطبية، حيث أدت هذه الانتهاكات المتكررة إلى استشهاد 3 من العاملين وإصابة 3 آخرين من جراء الاستهداف المباشر لمستشفى الإندونيسي ومجمع ناصر الطبي، بالإضافة إلى تدمير 5 سيارات إسعاف حكومية وأهلية.

وحذرت من تداعيات صحية خطيرة من جراء توقف خطوط الكهرباء الواصلة إلى قطاع غزة؛ مما سيضطر المستشفيات إلى تشغيل المولدات الكهربائية لساعات طويلة والتي نخشى توقفها بسبب تهالكها ونفاد كميات الوقود المحدودة بداخلها.

وطالبت من المؤسسات الإنسانية والإغاثية بالعمل الفوري على دعم احتياجات الطوارئ لمستشفيات قطاع غزة.