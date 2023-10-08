الطرق المغلقة أمام حركة المواطنين بالخليل

(MENAFN
- Khaberni) خبرني - اغلقت قوات الاحتلال الإسرائيلي، الليلة الماضية وفجر اليوم، العديد من الطرق الرابطة بين مدينة الخليل والمناطق المجاورة لها، ما جعلها معزولة عن العالم الخارجي.
ووفقا لمصادر محلية، فقد تم اغلاق الطرق التالية:
* مخيم العروب - الخليل مغلق
* مدخل بلدة بيت امر الشارع الرئيسي مغلق
* الحواور حلحول مغلق
* النبي يونس حلحلول مغلق
* النبي يونس سعير مغلق
* بيت عينون سعير، بيت عينون الخليل مغلق
* جسر حلحول الخليل مغلق
* فرش الهوا مغلق
* مدخل الفحص الخليل مغلق
* الفحص يطا مغلق
* خربة قلقس مغلق بالاتجاهين
* الحرايق "حجاي" مغلق
* مدخل دورا الشرقي "الفوار " مغلق
* واد السمن " مغلق بالسواتر الترابية
* مدخل بني نعيم حاجز وتفتيش دقيق للمركبات الخارجة من البلدة
* مدخل إذنا "اللية" مغلق مع تواجد لجيش الاحتلال
* مدخل السموع مغلق
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