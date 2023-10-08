حصيلة العدوان على غزة: 256 شهيداً بينهم 20 طفلاً و1788 مصاباً

MENAFN - Palestine News Network ) غزة/PNN- أعلنت وزارة الصحة في غزة، صباح اليوم الأحد، عن إحصائية الشهداء والإصابات منذ بدء العدوان الإسرائيلي على القطاع صباح يوم أمس.

وأشارت الصحة في بيان مقتضب إلى ارتفاع عدد الشهداء لـ 256 مواطناً من بينهم 20 طفلاً، وإصابة 1788 مواطنا بجراح مختلفة من بينهم 121 طفلا.

يشار إلى أن قوات الاحتلال الإسرائيلي شنت عشرات الغارات على قطاع غزة راح ضحيتها مدنيين بالإضافة إلى تدمير الأبراج السكنية والبنية التحتية لمعظم مناطق القطاع.

وأعلن القائد العام لكتائب القسام الجناح العسكري لحركة حماس، محمد الضيف، عن بدء عملية“طوفان الاقصى”.



