حصيلة العدوان على غزة: 256 شهيداً بينهم 20 طفلاً و1788 مصاباً

(MENAFN
- Palestine News Network )
غزة/PNN- أعلنت وزارة الصحة في غزة، صباح اليوم الأحد، عن إحصائية الشهداء والإصابات منذ بدء العدوان الإسرائيلي على القطاع صباح يوم أمس.
وأشارت الصحة في بيان مقتضب إلى ارتفاع عدد الشهداء لـ 256 مواطناً من بينهم 20 طفلاً، وإصابة 1788 مواطنا بجراح مختلفة من بينهم 121 طفلا.
يشار إلى أن قوات الاحتلال الإسرائيلي شنت عشرات الغارات على قطاع غزة راح ضحيتها مدنيين بالإضافة إلى تدمير الأبراج السكنية والبنية التحتية لمعظم مناطق القطاع.
وأعلن القائد العام لكتائب القسام الجناح العسكري لحركة حماس، محمد الضيف، عن بدء عملية“طوفان الاقصى”.
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